科威特国埃米尔萨巴赫7月7日访问中国

原标题：科威特国埃米尔萨巴赫将对中国进行国事访问

在今天（2日）的中国外交部例行记者会上，发言人陆慷宣布：应国家主席习近平邀请，科威特国埃米尔萨巴赫将于7月7日至10日对中国进行国事访问并出席在北京举行的中国—阿拉伯国家合作论坛第八届部长级会议开幕式。

访问期间，习近平主席将为萨巴赫埃米尔举行欢迎仪式和欢迎宴会，两国元首将举行会谈并共同出席合作文件签字仪式。此外，习近平主席和萨巴赫埃米尔还将共同出席7月10日在北京举行的中阿合作论坛第八届部长级会议开幕式。

科威特是最早同中国建交的海湾国家之一，近年来，中科关系快速发展。两国在涉及彼此核心利益和重大关切问题上相互理解和支持。科威特是最早同中国签署共建“一带一路”合作文件的国家，双方在能源、贸易、投融资、基础设施建设等领域合作成果显著，人文交流活跃。

萨巴赫埃米尔即将对中国进行国事访问，是他时隔9年再次访华，中方期待通过此次重要访问，进一步巩固中科传统友谊，增进政治互信，深化两国在共建“一带一路”框架内各领域合作，推动中科关系迈上新台阶。科威特是中阿合作论坛的积极参与者，相信此访对新形势下提升中国同阿拉伯国家集体合作水平具有重要意义。（央视记者 赵晶）

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