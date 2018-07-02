湖南河南两省副省长慰问京港澳车祸事故伤者(图)

原标题：衡阳积极处置京港澳高速“6.29”重大道路交通事故

7月1日，湖南省副省长陈飞、河南省副省长徐光分别率领相关部门专程来到衡阳市，看望慰问京港澳

△湖南省副省长陈飞（左四）在“6.29”交通事故现场了解情况

△湖南省副省长陈飞（左二）到医院看望慰问“6.29”交通事故伤员

△河南省副省长徐光（右四）在医院看望慰问“6.29”交通事故伤员

△6月29日晚上，衡阳市副市长、公安局长胡志文第一时间赶赴事故现场指挥救援

△衡阳消防官兵对泄漏环已酮进行稀释、降毒、抑爆

△拖移事故车辆

△志愿者们对伤员进行悉心照料

7月1日，湖南省副省长陈飞、河南省副省长徐光分别率领相关部门专程来到衡阳市，看望慰问京港澳高速衡东段1602Km处“6.29”交通事故中的受伤人员，了解事故处置工作情况，商量下一步的有关工作。衡阳市委书记郑建新，事故处置副总指挥长、衡阳市副市长、公安局长胡志文陪同慰问。在一一看望慰问全部伤员、实地查看事故现场并听取相关情况介绍后，陈飞、徐光两位副省长对我市的救援处置工作给予了充分肯定，并致以诚挚谢意。

6月29日20时41分许，京港澳高速衡东段1602Km发生一起重大道路交通事故，河南省驻马店市汽车运输公司的豫Q52298号大型客车（核载55人，实载31人，乘客均为河南省驻马店市人），由南往北行驶至京港澳高速衡东段1602Km处时，穿越中央隔离带与对向行驶的豫CS6852（豫CU315挂）号半挂车（车属河南省洛阳新红运输有限公司，装载环已酮，易燃、遇高热明火有引起燃烧的危险，与氧化剂接触会猛烈反应）相撞，造成18人死亡，14人受伤。同时造成半挂车上的环已酮泄漏。

事故发生后，衡阳市迅速启动突发事件应急处置预案。成立了由市委常委、常务副市长廖健任总指挥，副市长、市公安局长胡志文任副总指挥的事故处置总指挥部。下设现场救援、医疗救助、交通管制、新闻报道、维护秩序、专家组、综合协调、后勤保障8个工作组，紧锣密鼓地开展救援处置工作。

廖健、胡志文同志在事故发生后的第一时间赶赴现场组织指挥救援和处置工作。

市公安消防支队出动8个消防中队的16台消防车、112名消防官兵赶赴现场，破拆撞击变形的车体，抢救伤员，对泄漏的环已酮进行稀释、降毒、抑爆，有效防止了次生灾害的发生。

市公安局副局长李衡，市纪委监委驻市公安局纪检监察组长谢少珍赶赴事故现场指导事故处置，并调度衡东县公安局、衡东县公安局交警大队参与现场交通管制和现场秩序维护。至6月30日上午9时许，肇事车辆全部拖移事故现场，高速公路恢复通行。

医疗救助组组织市、县各大医院的医护人员救死扶伤，在事故中受伤的14人被分别送往衡阳市中心医院、南华大学附属第二医院、衡东县人民医院、衡东县中医院进行检查治疗，并安排志愿者对伤者进行一对一帮助照料。目前，伤员的伤情稳定，家属纷纷到达医院照顾。

为了确定18名遇难者的身份，胡志文同志调集市公安局刑事科学技术研究所、蒸湘公安分局、珠晖公安分局、祁东县公安局、衡山县公安局、衡东县公安局的27名刑事技术员进行尸检、提取DNA，一一辨认身份信息，至7月1日上午，辨认工作基本结束。

目前，根据总指挥部安排，市公安局副局长李衡率领相关部门负责人驻守衡东县，协调事故处置相关事宜，事故其他善后处置工作正在有条不紊地进行。

责任编辑：余鹏飞