与胡海峰党政搭档2年多 嘉兴女市委书记职务调整

原标题：嘉兴市委书记鲁俊职务调整，与胡海峰党政搭档2年多

据浙江省人力资源和社会保障厅网站“领导成员”信息显示，鲁俊已出任浙江省委组织部副部长、省人力社保厅党组书记。

此前，鲁俊任嘉兴市委书记，与胡海峰党政搭档。

2017年4月25日，胡海峰当选嘉兴市长后，时任嘉兴书记鲁俊握手祝贺

出生于1968年的鲁俊，在嘉兴工作近十年，历任副书记、政法委书记，代市长、市长，自2013年起一直任嘉兴市委书记至今次调整。嘉兴之前，鲁俊长期在团系统工作，曾任共青团浙江省委书记。

一周前的6月25日，浙江省委组织部发布拟提拔任用省管领导干部任前公示通告，嘉兴市委副书记、市长胡海峰拟任设区市党委书记；宁波市委常委、北仑区委书记毛宏芳，拟提名为设区市市长候选人。公示期至7月2日。

鲁俊简历

鲁俊，女，1968年5月出生，浙江常山人，中共党员，省委党校研究生学历。

1987年8月参加工作，历任巨化集团公司生活服务公司团委副书记（主持工作）；巨化集团公司团委副书记（主持工作）、衢州团市委常委；团省委常委、青工部部长、组织部部长、党组成员、团省委副书记、党组书记、团省委书记、省青联主席、中共浙江省委委员、团中央常委；

2009年，中共嘉兴市委副书记（正厅长级）、市委政法委书记、市委党校校长；

2010年12月，任嘉兴市人民政府副市长、代市长；

2011年2月，任嘉兴市人民政府市长；

2013年3月，任嘉兴市委书记；

现任浙江省委组织部副部长、省人力社保厅党组书记。

责任编辑：余鹏飞