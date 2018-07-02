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于绍良任上海市委常委组织部部长(图/简历)

于绍良任上海市委常委组织部部长(图/简历)
2018年07月02日 18:00 澎湃新闻
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　　原标题：于绍良同志任上海市委常委、组织部部长

　　中共中央批准：于绍良同志任上海市委委员、常委。经上海市委决定，于绍良同志任市委组织部部长。

　　于绍良 简历

　　于绍良，男，河北赞皇人，汉族，1964年7月生，中共党员，高级记者，大学学历。 

　　1984年河北大学中文系毕业后到新华社河北分社工作，历任河北分社社长助理、采编室主任、河北分社党组成员。 

　　1999.07 陕西分社副社长 

　　2004.09 新华社陕西分社社长 

　　2008.12 新华社办公厅主任 

　　2010.05 新华社人事局局长 

　　2014.07 新华通讯副社长、党组成员 

　　2016.02 湖北省委常委、组织部部长 

　　第十九届中央候补委员。 

　　（人民网资料 截至2017年10月）

责任编辑：余鹏飞

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