于绍良任上海市委常委组织部部长(图/简历)

原标题：于绍良同志任上海市委常委、组织部部长
中共中央批准：于绍良同志任上海市委委员、常委。经上海市委决定，于绍良同志任市委组织部部长。
于绍良 简历
于绍良，男，河北赞皇人，汉族，1964年7月生，中共党员，高级记者，大学学历。
1984年河北大学中文系毕业后到新华社河北分社工作，历任河北分社社长助理、采编室主任、河北分社党组成员。
1999.07 陕西分社副社长
2004.09 新华社陕西分社社长
2008.12 新华社办公厅主任
2010.05 新华社人事局局长
2014.07 新华通讯副社长、党组成员
2016.02 湖北省委常委、组织部部长
第十九届中央候补委员。
（人民网资料 截至2017年10月）
新浪新闻公众号
更多猛料！欢迎扫描左方二维码关注新浪新闻官方微信（xinlang-xinwen）
推荐新闻
- 【 新闻 】 大陆买台水果解燃眉之急 台媒这样感慨
- 【 军事 】 出鞘：那些年被美国吹捧过的中国武器
- 【 财经 】 湖南省委某领导暗访长沙楼市后震惊
- 【 体育 】 俄罗斯世界杯32强最终23人名单汇总
- 【 娱乐 】 高云翔方否认退还片酬 辟谣保释现身照
- 【 科技 】 专家：20%青少年有电子游戏成瘾现象
- 【 教育 】 2018版中国大学近5年录取分数排行榜
新浪新闻意见反馈留言板 400-690-0000 欢迎批评指正
违法和不良信息举报电话：010-62675637
举报邮箱：jubao@vip.sina.com
Copyright © 1996-2018 SINA Corporation
All Rights Reserved 新浪公司 版权所有