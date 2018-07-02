原标题：人民文学出版社原社长陈早春因病逝世，享年83岁
新京报快讯（记者罗东 实习记者吕婉婷）据人民文学出版社讣告，人民文学出版社原社长、党委书记、总编辑，鲁迅与冯雪峰研究专家陈早春因病于2018年7月2日8时4分在北京航天总医院逝世，享年83岁。
陈早春生于1935年，1965年自武汉大学中文系研究生院毕业后起就职于人民文学出版社，直至2003年退休。陈早春于1988年加入中国作家协会，曾任第六届中国作家协会理事，著有长篇传记文学《冯雪峰评传》、散文集《蔓草缀珠》等。
陈早春遗体告别仪式定于2018年7月6日上午10点在八宝山兰厅举行。
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