胡海峰任浙江丽水市委书记 张兵任嘉兴市委书记

原标题：张兵任嘉兴市委书记 胡海峰任丽水市委书记
记者今天从省委组织部获悉，日前，省委决定：张兵同志任中共嘉兴市委书记，胡海峰同志任中共丽水市委书记。
胡海峰，男，汉族，1972年11月生，安徽绩溪人，1995年5月加入中国共产党，1998年5月参加工作，研究生学历。现任中共嘉兴市委副书记、市长，拟任设区市党委书记。
胡海峰本科毕业于北方交通大学（现改名为北京交通大学），后在清华大学拿到EMBA学位。他曾在清华大学下属的两家公司工作，任清华控股有限公司高级工程师、同方威视技术股份有限公司总裁。
2005年7月，胡海峰当选为中华全国青年联合会第十届委员会委员。
2010年4月，胡海峰出任浙江清华长三角研究院党委书记；5月，应“亚太和平研究基金会”邀请，他以浙江清华长三角研究院院长身份赴台进行学术访问。
据浙江在线报道，浙江清华长三角研究院成立于2004年，为浙江省与清华大学探索省校合作模式而共建的正厅级事业单位，总部设在嘉兴。
2013年5月，胡海峰出任嘉兴市委副书记，次年兼任政法委书记。2016年3月，他正式当选为嘉兴市长。
张兵，男，汉族，1966年4月生，山东宁阳人，1985年4月加入中国共产党，1990年8月参加工作，研究生学历。
曾任团浙江省委组织部副部长、常委、青农部部长、办公室主任、党组成员、副书记，衢州市副市长（挂职），舟山市委常委、组织部部长、市委党校校长兼舟山医院第一党委书记、市委副书记、政法委书记等职。
2013.03 台州市委副书记，市政府副市长、代理市长
2014.01 台州市委副书记，市政府市长
2018.02 丽水市委书记
（人民网资料 截至2018年2月）
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