原标题：市长胡海峰的4个关键词

在嘉兴工作5年后，胡海峰跨市任职了。

据浙江日报消息，日前，浙江省委决定：张兵同志任中共嘉兴市委书记，胡海峰同志任中共丽水市委书记。

胡海峰是“70后”，生于1972年11月，在浙江地级市中，他是最年轻市委书记。

公开履历显示，胡海峰毕业于北方交通大学，1995年5月加入中国共产党，1998年5月参加工作。曾任清华控股有限公司高级工程师、同方威视技术股份有限公司总裁、浙江清华长三角研究院党委书记等职。

2013年5月，胡海峰来到嘉兴，挂任嘉兴市委副书记。次年任嘉兴市委副书记，兼任嘉兴市委政法委书记。2016年3月任嘉兴市市长。

至此番履新，胡海峰担任了两年零三个月嘉兴市长。

回顾胡海峰的两年嘉兴市长生涯，“政事儿”（微信ID：xjbzse）梳理出4个关键词。

关键词1：新经济

“政事儿”（微信ID：xjbzse）注意到，今年4月，一张胡海峰的动漫图像，引起不少人围观，有媒体评价说，“海峰市长动漫形象有点萌”。

4月11日，嘉兴市八届人大三次会议开幕，胡海峰代表市人民政府作《政府工作报告》。这个“有点萌”的动漫图像，就来自这份《政府工作报告》。报告引入了AR技术，人大代表们只要用手机扫一扫报告，就会跳出一个“萌哒哒”的立体影像，“原音重现”胡海峰作报告。

当时，胡海峰参加南湖代表团讨论时解释了“动漫图像”这个小创意，“政府工作报告不仅好看、好听，还要‘好玩’！”，“这次政府工作报告在去年引入二维码的基础上，应用了时下最前沿的增强现实（AR）技术，让报告变得可看可听、生动活泼、通俗易懂。”

政府工作报告中，也提到了AR技术等数字经济，“新动能催生新经济，新经济开启新未来。让新经济尽快挑起大梁，对嘉兴转变发展方式至关重要。”

“政事儿”（微信ID：xjbzse）注意到，胡海峰担任嘉兴市长不久，嘉兴开始制定行动方案，提出以“政、产、学、研、金、介、用”七位一体协同发展、融通创新为核心，打造以“全域孵化器”为特征的在长三角具有特殊影响力的“科技企业孵化之城”。尤其在战略性新兴产业方面，设立了浙江清华柔性电子技术研究院、浙江未来技术研究院等，布局互联网+VR/AR、人工智能、未来生命、动态感知、量子通信等一批以数字经济为代表的战略性新兴产业。

今年3月一次接受采访时，胡海峰也谈到了“人工智能”、“量子通信”等新经济产业，“有些技术是颠覆性的，具有划时代意义的，因此要有超前的规划，不能奢望短时间就培养出‘独角兽’，但就未来看，其战略意义更为重大。”

“将来，要有一些具有国家战略意义、有推动供给侧结构性改革、对于实现高质量发展具有重要助益的战略性新兴产业在嘉兴诞生，我觉得也是十分自豪和骄傲的”，他说，“哪怕只是在嘉兴孵化，最后没有留在嘉兴实现产业化，我们扶上马送一程，也是嘉兴的历史性贡献，也是嘉兴浓墨重彩的一笔。”

关键词2：学法

“政事儿”（微信ID：xjbzse）注意到，履新嘉兴市长一月后，2016年4月6日，胡海峰主持召开嘉兴市政府常务会议时，会议增加了一个环节——会前先学法，与会人员集中学习了新《环保法》，听取了《新<环保法>的解读和我市（嘉兴）贯彻执行情况汇报》。

集中学法后，胡海峰表示：贯彻落实十八届四中全会会议精神，深入推进依法行政，加快建设法治政府，就要运用好法治思维和法治方式。目前，我们面临的法治环境、工作要求和人民群众的期待都对推进依法行政工作和法治政府建设提出了更高、更明确的要求，会前学法很重要，也很必要。他强调：今后市政府常务会议会前学法要认真地坚持下去，实现常态化、精准化和实用化。

此后，会前学法就成了嘉兴市政府常务会议的一个“固定动作”，各次常务会经常会安排“学法进行时”环节，学习了《公共文化服务保障法》、《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》等多部法律，以及《浙江省河长制规定》等地方法规。

今年1月23日，在2018年的第一次市政府常务会议（八届市政府第8次常务会议）上，胡海峰提出了新要求：要以“正面解读+反面案例剖析”的方式，进一步拓展“学法进行时”常务会议会前学法内容。

一月后，2月27日，在八届市政府第9次常务会议上，嘉兴市法制办主任张春晓剖析了几起该市行政复议工作中的典型案例。胡海峰“点评”说：列举的问题具有典型性、普遍性，根子在于法治意识不强、思想认识不到位、法治素养与工作要求不相适应。建设好法治嘉兴、法治政府，要严格做到依法行政，做到“守住最底线、做好最基本”，不犯简单的错误，更不能简单地犯错误。

“政事儿”（微信ID：xjbzse）注意到，去年4月，胡海峰在嘉兴市八届人大一次会议上连任市长之后，做了一件事情：把新一届嘉兴市政府召开的首个全市性大会，“开”到了法庭上。

去年5月9日下午，嘉兴市中院开庭审理一起“民告官”案件，胡海峰带领100多名嘉兴市领导干部，旁听庭审。庭审结束后，嘉兴市政府、市中院联席会议随即召开。

胡海峰在会上表示：“从时间上讲，这次会议安排作为新一届市政府履新之后召开的首个全市性大会；从形式上讲，将会场特意设置在市中院的法庭上，参会人员扩大到市级部门、县（市、区）政府主要负责同志；从内容上讲，首先安排大家在法庭上旁听一起行政诉讼案件，将这起案件作为会议的重要组成部分。”

他当时强调：采用这些创新之举，做出这些调整变化，其主要目的就是要变法庭为讲堂，让大家身临其境，感受司法过程、体会法律运用，进一步增强对法律的敬畏、对法治的信仰，不断提高依法行政的意识观念和能力水平。

关键词3：红船精神

“政事儿”（微信ID：xjbzse）注意到，担任嘉兴市长后，胡海峰只接受了几次采访，其中一次是今年2月6日，浙江日报刊发了《把党的诞生地建设得更加美好——访嘉兴市市长胡海峰》报道。

这次访谈，胡海峰谈到了“红船精神”。

“努力把党的诞生地建设得更加美好”，他表示：2017年对嘉兴来说，是具有重大历史意义的一年。这一年，习近平总书记带领新一届中央政治局常委来到嘉兴，瞻仰南湖红船，参观南湖革命纪念馆，发表南湖重要讲话。嘉兴作为党的诞生地和“红船精神”发源地的影响力得到了空前提升。“展望明天，高质量发展是我们面对未来的主动选择和必然要求。”

此番履新前不久，6月14日，同济大学—嘉兴市人民政府共同建设校地合作全面创新示范区理事会第一次会议召开，由胡海峰和同济大学校长钟志华院士共同担任理事长的“全面创新示范区理事会”宣告正式成立。浙江在线发文评价称，此举是嘉兴自去年启动建设浙江省全面接轨上海示范区以来，取得的又一重大标志性成果。

胡海峰在会上表示：“舟船”是双方（同济大学、嘉兴市政府）共同的精神符号和精神纽带，双方的合作也是源远流长、硕果累累。接下来，校地双方要加强战略协同和需求对接，进一步聚焦合作重点；加快平台构筑和项目落地，进一步放大合作成效；推进体制和机制创新，进一步提升示范效应。

关键词4：奖项

“政事儿”（微信ID：xjbzse）注意到，胡海峰担任嘉兴市长两年来，嘉兴获得多个奖项。

去年11月，中国文明网公布了第五届全国文明城市名单和复查确认继续保留荣誉称号的往届全国文明城市名单，嘉兴市榜上有名。当地媒体报道称：这意味着，嘉兴拿下全国文明城市“三连冠”！

今年3月29日，在全省建设平安浙江工作会议上，浙江省委、省政府表彰了2017年度全省平安建设和综治工作先进，其中，嘉兴市连续12年获得“省级社会治安综合治理优秀市”，嘉兴市与所辖7个县（市、区）连续13年被命名为平安市和平安县（市、区）。

今年5月27日，中国信息协会主办的2018中国政府信息化大会开幕，在大会上，嘉兴市荣获三个奖项：2018中国政府信息化管理创新奖，2018中国政府信息化方案案例创新奖，2018中国应急管理信息化管理创新奖。

嘉兴市智慧办有关负责人说，嘉兴提出了“最全数据、最强大脑、最佳应用”这一新型智慧城市建设目标，这次荣获三项大奖，主要是基于嘉兴市城市大数据中心、嘉兴市城市运营管理中心及嘉兴市智慧应急指挥平台的成功打造。

嘉兴是全国首批海绵城市建设试点城市之一。今年5月底，国家海绵城市建设试点创新典范项目暨“中国特色海绵样板”评选活动结束，嘉兴市被评为“城市样板”，是中国平原河网密布水质性缺水地区海绵城市建设典范；市内的一个小区改造项目，以及南湖大道等，分别获得了“小区样板”、“道路样板”、“设计样板”、“创新样板”等4个奖项。

责任编辑：余鹏飞