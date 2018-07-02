青海上调退休人员基本养老金 最高增加90元

青海省人力资源社会保障厅2日召开新闻发布会，上调青海省退休人员基本养老金，至此，将有42万余名退休人员直接受益，调整后该省退休人员基本养老金水平在西北位列第一。 孙睿 摄

中新网西宁7月2日电 （孙睿鲁丹阳）青海省人力资源社会保障厅2日召开新闻发布会，上调青海省退休人员基本养老金，至此，将有42万余名退休人员直接受益，调整后该省退休人员基本养老金水平在西北位列第一。

青海省人力资源社会保障厅副厅长聂殿光介绍，从2018年1月1日起，对参加青海省企业基本养老保险、机关事业单位基本养老保险，在2017年12月31日前已按规定办理退休（职）手续且按月领取基本养老金的退休（职）人员，以及按照青政办〔2003〕133号、青人社厅发〔2010〕191号文件规定纳入企业基本养老保险范围并按月领取基本养老金的人员（以下统称为退休人员），统一提高基本养老金水平，并按照国家政策规定，采取定额调整、挂钩调整与适当倾斜相结合的办法。

退休人员每人每月增加30元。考虑青海省自然条件艰苦因素，按照退休人员退休所在地的艰苦边远地区二、三、四、五、六类的类别，每人每月再分别增加10元、15元、30元、55元、90元。

挂钩调整。企业和机关事业单位实行统一的调整办法，一是与缴费年限挂钩，缴费年限15年及以下的，每人每月增加45元；15年以上的，在增加45元的基础上，缴费每增加1年每人每月再增加3元；二是与养老金水平挂钩，退休人员按国家和该省统一规定正常计发的本人2017年12月基本养老金总额（含冬季取暖费补助，机关事业单位退休人员包括住房补贴、物业补贴项目）的1.4%调整增加，低于24元的按24元增加。

倾斜调整。对企业和机关事业单位年满70周岁以上的高龄退休人员倾斜，按70-74、75-79、80周岁及以上3个年龄段，每人每月分别再增加20、40、60元。

对企业退休军转干部的调整。继续按照原青海省人事厅、原省劳动保障厅、省财政厅《关于印发〈关于进一步做好企业军转干部解困稳定工作的意见〉的通知》规定，同比例、同时间调整全省企业退休和失业军转干部解困补助。

“此次调整，是2005年以来该省企业退休人员第14次连调，也是机关事业单位退休人员第3次按照基本养老金调整办法与企业退休人员同步调整待遇，将有42多万名退休人员直接受益，调整后该省退休人员基本养老金水平在西北乃至全国继续保持领先位次。”聂殿光说，全省各级人社部门和社会保险经办机构将在7月底前将增加的基本养老金按时足额发放到位。

责任编辑：桂强