原标题：大陆渔船在澎湖海域倾覆5人失踪 两岸共同搜救中

图为“澎湖海巡队”警艇赶往现场参与救援。（来源：台媒）

海外网7月2日电 据台媒消息，当地时间2日，一艘大陆渔船“闽东渔61178号”在澎湖海域倾覆，1名船员获救、5人下落不明，台湾“海巡署”派出舰艇及搜救直升机赶往现场救援中，大陆也同步派出搜救船前往现场救援。

据台媒报道，台湾“第十三巡防区指挥部”表示，今日（2日）上午5时许，接获“金马澎分署”第七岸巡队外埯渔港安检所转“胜大和168”渔船船主家属通报，一艘大陆渔船“闽东渔61178号”在花屿西方44海里处倾覆，其中1名船上人员已由“胜大和168”渔船救援上岸，另有5人下落不明，请求台湾“海巡署”派舰协助救援。

据报道，台“第十三巡防区指挥部”接获通知后，随即成立紧急应变中心，并通报舰队分署加派大型舰、“第八海巡队”两艘100吨巡防艇，以及空勤总队搜救直升机驰往现场救援，大陆也同步派出搜救船前往现场救援。

报道称，上午11时45分，台方100吨巡防艇将“胜大和168”渔船救援的大陆渔船陈姓船员，交予同在该海域作业的大陆“东海救116号”搜救船。

据报道，目前该海域天候海象状况不佳，能见度受限，但各单位仍持续在该海域实施搜寻，并请渔业电台广播附近作业渔船协助，希望能在最短救援时效内将人员救起。台“海巡署”重申，会尽力在黄金救援时间展开救援，希望能有好消息传回。（海外网 姜舒译）

责任编辑：桂强