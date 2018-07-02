泰国少年足球队失踪 一场中国参与的大搜救正进行

原标题：泰国少年足球队洞穴失踪十天，一场中国参与的联合大搜救正在进行

6月23日下午，泰国北部清莱府，12名少年足球运动员结束训练后，在教练带领下进入坦銮—坤南南暖森林公园坦銮洞穴群探险，失踪至今。

这群少年的下落牵动整个泰国。上千人参与这次该国近年来规模最大的搜救行动。这群少年的下落也牵动整个国际社会，包括中国在内的多支国际专业洞穴救援队驰援泰国。

山洞探险至今未归

坦銮洞穴群位于泰国北部靠近缅甸的边境地区，有多个大型洞穴，深大约10公里，由数条狭窄通道连接，洞内地形复杂。当地6月23日起持续降雨，形成洪水，灌入洞穴群，部分洞穴积水。

23日当天，一名孩子的母亲发现儿子迟迟没有回家，焦虑不安，随后报警。救援人员当天在坦銮洞穴群主洞口发现多辆自行车和几双足球鞋，但并没有找到孩子的踪迹。

失联足球队员最小11岁，最大16岁，那名教练25岁。

泰国内政部长阿努蓬认为，他们生还的可能性很大，因为他们体质好，而且多次进洞，对它非常熟悉。总理巴育也说：“我相信他们仍然活着。”

南洪·汶边13岁的儿子蒙空失踪。南洪说，她6月23日晚间起一直等在主洞口。

“我一直没睡，希望所有人能安然无恙地出来，”她说，“我儿子是一个强壮的男孩，我仍抱有希望。”

一名母亲哭着说：“儿子，出来吧！我在这里等你。”另一名母亲跪在男孩们的自行车附近祈祷，问“我的孩子在哪里？”

搜救行动一波三折

德新社报道，这是泰国近来规模最大的搜救行动。该地区因降雨不断，洞内多片区域被雨水淹没，水中淤泥堆积，能见度极低，为搜救工作带来较大难度。

由于地貌和天气等原因，泰国海军6月23日开始的救援行动刚开始进展缓慢。洞内部分位置水流湍急，另一些位置氧气含量过低，搜救一度中断。

7月1日，警察在少年足球队失踪洞穴入口处警戒。（新华社/美联）

救援人员在山上发现3个天然竖洞，其中两个不通达洞穴群，第三个深大约90米。

救援人员搜索完距主洞口、即游客入口最近的两个未积水洞穴，没有发现受困人员，但在第二个洞穴发现几个背包和几双鞋子。海军中尉那坡瓦6月26日说，相信孩子们曾从那里继续往里走，到达第三个洞穴。

一些洞穴专家认为，失踪球员和教练身体素质比常人好。他们并非第一次入洞探险，对该洞的地势有一定认识，且应随身携带着食物。在食物耗尽、有水的情况下，人最多能存活两个星期，因此他们仍有生还的可能。

但专家同时指出，该山洞顶端的石灰岩在雨季滴水较多，洞中某些区域水位高达7米，被困者的衣服很可能被打湿。加上洞中温度较低，长期困在幽闭空间导致心理变化，他们的境遇仍较危险，救援刻不容缓。

7月1日，救援人员在少年足球队失踪洞穴外搬运抽水设备。（新华社/法新）

多国驰援搜救提速

泰国、中国等国救援队专家2日继续搜救泰国失踪少年足球队。经过1日凌晨的联合搜救，中国洞穴救援专家队进一步勘探洞穴内部，与多国救援队专家初步定下洞内气瓶布置方案。

中国洞穴救援专家队队长王英颉1日说，救援队2日要在洞内运输更多气瓶，为专业洞潜人员连接一条从洞口到洞内石室攻坚中心的气瓶补给带。

7月2日，在泰国清莱的少年足球队失踪地点，士兵站在洞穴入口。（新华社/法新）

王英颉解释说，由于专业的密闭潜水服自重较大，不适用于密闭水域和陆地交替的洞穴环境，因此经过综合多方意见，最终决定使用轻的潜水设备，在洞内每隔50米或100米放置气瓶作为气瓶补给。

王英颉说，北京平澜公益基金会是以应急救援为核心的基金会，有在缅甸、尼泊尔等国救援的丰富经验。本次搜救会综合施策，通过洞潜、竖井探井、航空救援等方法多管齐下，希望能够帮助泰方解救被困人员。

平澜公益基金会洞穴搜救专家参与搜救。（新华社记者李欣莹摄）

来自北京绿舟应急救援促进中心的5名救援人员6月30日抵达少年足球队失踪洞穴现场。

队长王林告诉记者，这5名参与救援人员通过新闻和救援网络联系到泰方，自费前来参与搜救。

7月1日，泰国军人在少年足球队失踪洞穴附近待命。 （新华社/法新）

除了中国，英国、美国、澳大利亚、缅甸、老挝等国家也派出洞穴探考专家和救援队支援此次行动。

近两天天气情况有所好转，洞内积水明显减少，救援工作明显提速。泰国军方1日用直升机向山上运输挖掘机等设备，定于2日继续运输相关人员和设备打探测井。

责任编辑：桂强