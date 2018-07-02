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四川供销合作社联合社原主任刘国成被审查(简历)

四川供销合作社联合社原主任刘国成被审查(简历)
2018年07月02日 18:07 中央纪委国家监委
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　　原标题：四川供销合作社联合社原主任刘国成接受审查调查————要闻——中央纪委国家监委网站

　　据四川省纪委监委消息：四川省供销合作社联合社原党组书记、主任刘国成涉嫌严重违纪违法，目前正接受纪律审查和监察调查。

　　刘国成简历

　　刘国成，男，汉族，1955年10月生，河北深州人，在职研究生学历。1974年8月参加工作，1985年12月加入中国共产党。

　　1974年8月至1978年2月，在温江县寿安公社当知青；

　　1978年2月至1980年3月，在四川省供销合作学校学习；

　　1980年3月至1987年7月，在四川省供销合作社联合社教育处工作；

　　1987年7月至1991年1月，任四川省供销合作社联合社教育处副处长；

　　1991年1月至1992年1月，任四川省供销合作社联合社办公室副主任；

　　1992年1月至1993年9月，任四川省日用杂品、再生资源回收利用公司总经理；

　　1993年9月至2000年11月，任四川省供销合作社联合社党组成员、副主任（其间：1996年4月至1999年7月兼任四川省云龙大厦有限责任公司董事长、总经理）；

　　2000年11月至2008年9月，任四川省供销合作社联合社党组副书记、副主任；

　　2008年9月至2016年11月，任四川省供销合作社联合社党组书记、主任；

　　2016年11月至2018年2月，任四川省政协农业委副主任；

　　2018年2月至今，为四川省供销合作社联合社正厅级干部。（四川省纪委监委）

责任编辑：桂强

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