江苏如东现牛奶河 副县长:暂未发现环保部门失职

原标题：江苏如东开发区现“牛奶河”，官方：责令排污企业停产整治

在中央环保督察组正在江苏深入督查环境问题的关口，如东经济开发区一处名为“永丰河”的水体日前仍曝出严重污染、出现“牛奶河”的情况。

视频截图 来自如何援助污染受害者微信公号

7月2日下午，江苏如东县县委常委、分管生态文明的常务副县长杨中坚对澎湃新闻（www.thepaper.cn ）表示，污染原因官方仍在调查中。由于调查结果尚未出来，无法进行后续的追责，“也暂未发现环保部门有失职、渎职行为”。

不过，涉事企业——汇鸿（南通）安全用品有限公司的董事长林栋梁正在接受当地公安机关的约谈。

7月1日下午3时许，如东经济开发区有居民拨打12345热线反映，开发区内一条名为“永丰河”的河流水体受到污染，长达几十米的河道呈现乳白色，水面漂浮着蓝紫色的絮状物。

当晚，如东县环保局在官网发布情况通报称，该县环保局会同县公安局、如东经济开发区赶赴现场调查。经调查，被污染河流位于如东经济开发区东西走向的永丰河，污染河段约200米左右，被污染水体颜色呈蓝白色。

通报称，初步查明，污水为河道北侧的汇鸿（南通）安全用品有限公司通过厂区雨水管网排放。县环保局已对受污染河水、企业雨水管网中的污水取样送检，责令该企业立即停产整治，同时会同公安机关进一步调查取证。

7月2日，当地居民告诉澎湃新闻记者，被污染的河道段就处在强生乳胶手套厂门口，从7月1日下午开始，河水呈奶白色，“气味刺鼻”。

一位附近农场的种粮大户表示，“牛奶河”并不是第一次出现。“2年前，永丰河里开始经常出现白色的东西，把河里的鱼弄死了，水稻也没法种植”。承包了开发区内100多亩田的他，深受污染河水的困扰。

“包括永丰河在内，附近共有3条河，相互贯通，但凡有人往永丰河里排放污水，周边种植户便没法种水稻。”据这位农户描述，曾有农户用污染过的河水灌溉，“田里就像被火烧了似的，颗粒无收”。

2006年注册成立的汇鸿（南通）安全用品有限公司，主要生产乳胶等劳保手套，其主打产品T-touch KM系列被评为“南通市知名商标”。去年，该商标品牌与如东其他8家企业品牌一道入选江苏省商务厅公布的“2017至2019年度江苏省重点培育和发展的国际知名品牌”。

如东县环境应急中心主任郭益峰告诉澎湃新闻记者，目前官方正在对污染原因仍在调查，若有进展，会第一时间公布至官网。

如东经济开发区相关负责人表示，该公司所排污水为可能是“乳胶池的洗池水”，“本身无毒，但排入河中会造成污染”。

如东经济开发区管委会副主任王峰向澎湃新闻记者回应，昨晚（7月1日）接报后，开发区已经组织对受污染的河流进行“筑坝控污”，并正在将受污染河水抽送至污水处理厂处置。

有附近居民沿着管道拍摄下了抽送污水过程的视频，发现官方所谓的“将污染河水抽送至污水处理厂处置”，其实是将抽的污染河水直接排放在了绿化带中。

对于“将抽出的污水排放到附近绿化带”的说法，如东经济开发区管委会副主任王峰加以否认，“不可能做这样的事情”。他解释说，“抽水时，没注意，有一段管子断了，漫到绿化带，不久后就修好了。”

如何援助污染受害者微信公号 图

“你想想看，这么多的水要通过污水管网进入污水处理厂，我们怎么可能都打到绿化带里去呢？”王峰对澎湃新闻说。

责任编辑：余鹏飞