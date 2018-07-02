沪昆高速雪峰山隧道货车追尾起火 200多人被疏散

原标题：沪昆高速雪峰山隧道货车追尾致起火，现场疏散200多人

@湖南交通频道官方微博 7月2日消息，G60沪昆高速怀化段，雪峰山隧道附近，1369公里处，西往东，发生追尾的交通事故。据记者贺星了解，事故是两台货车追尾起火，雪峰山隧道内有36台车，其中5台是客车，共疏散人员两百多名。里面的被困人员已经全部疏散！现在各方正在有条不紊的进行后期的救援。

目前现场正在施救，实行双向交通管制，同时洞口、江口收费站入口往西方向，都进行了临时的交通管制，建议东往西方向的车辆提前从1156公里处的娄底互通转S70娄怀往西行驶；或者从洞口下高速绕行320国道；另外西往东方向的车辆可以从1430公里处的竹田互通转G65包茂高速，再从2155公里处的黄金坳互通转S70娄怀高速往东行驶，同时也可以提前在安江收费站下高速绕行。

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责任编辑：余鹏飞