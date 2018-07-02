原标题：蔡英文放言：进行“网络宣传战”，“吓阻”大陆

蔡英文出席军校毕业典礼，门外被抗议人士围堵。（台湾《中时电子报》）

海外网7月2日电 近日，蔡英文出席台湾“六军校联合毕业典礼”时称，“提升战力来应对当前的威胁，是台军目前正在加速完成的任务。台军必须在东西南北各方向达成防卫的任务，并且不论是远中近程的距离，都要提升吓阻敌人军事冒进的能力。”

据台湾“民报”消息，蔡英文当日妄称，“这2年多以来，多次成功地反制了对岸（大陆）的宣传战”，还表示“要在宣传战、网络战等领域，捍卫台湾的价值，只要台军在这些战场做好‘防卫固守’，就能达成‘吓阻’的战略目标。”蔡英文还自夸道，“台湾和台军的未来，不仅取决于在座的各位年轻毕业生，同时也是她身上、肩上的重责大任。”

“统派”人士举五星红旗抗议

而就在蔡英文夸夸其谈时，包括“全民拔菜总部”、“统一促进党”等团体在场外齐声抗议。他们高举五星红旗和各类抗议条幅，大喊“蔡英文下台”“台独无出路”等口号。

据香港中评社报道，因担心重蹈去年反“军改”团体退伍军人再度闹场的情形，此次蔡当局在参加“六军校联合毕业典礼”沿途，用铁栏杆层层围住，百名警察拿着盾牌在校门口严加戒备，10多辆警备车排成“车队长城”，路上更是三步一岗、五步一哨。

抗议人士中有人想翻越铁栅栏，但被重重警力挡住，只有两名退役军人进入“管制区”，后因和警方推挤，手臂被划伤。而这样阵势的安保，也影响到附近居民和同一天进行结业式的小学生，家长、学生和附近居民抱怨连连，因为进出都要查验身份。

“蔡英文、赖清德恐要下台”

民进党当局上任2年多，许多做法引发民众抗议。近期亲绿的“台湾民意基金会”民调显示，蔡英文声望再陷低迷，支持率跌至33%，不支持率飙至52%。此外，民众对赖清德表现不满意度为43%、满意度为42%，这是他接任行政部门负责人后，不满意度首次高于满意度。深绿背景的台湾成功大学法律系教授、前“台联党”“立委”许忠信认为，如今台湾经济困难，引发民众不满，此困境若无法解决，“民进党当局就会被推倒”。

此外，台湾《中时电子报》日前也以“民调低迷蔡英文、赖清德恐下台”为题进行报道。岛内网友纷纷表示，“倒行逆施，终必自食恶果”“民进党不只经济烂，更可怕的是两岸政策因为意识形态而彻底僵化”“旧势力一天不除，台湾如何进步”，“什么恐下台，是一定下台”。（海外网 朱箫）

责任编辑：桂强