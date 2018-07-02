媒体：每年砍掉近亿元 北京这项改革是动真格了

原标题：每年砍掉近亿元！北京这项改革是动真格了

来源：北京日报

2014年9月，根据中央公车改革领导小组统一部署，北京开启了“车轮上的改革”。

市区两级党政机关车改工作2016年9月底基本完成，此后，全市事业单位和国有企业的车改工作也陆续开展。封存上缴车辆，转岗司勤人员，压减公务交通总支出，截至2018年春节前，企事业单位的车改也全部完成。

知道君了解到，如今，北京8万余辆公务用车全部贴上了统一标识，除了执法车辆统一喷涂外，所有公车都在前车窗右下角贴有“公务用车”的标志。标志上标有监督电话12315，还具有防伪功能，如果损坏需要向上级机关申请补发，不能无标出行。

公务用车标志主体为天坛图样，分为四种颜色，红色代表党政机关公务用车，蓝色代表国有企业公务用车，黄色代表事业单位公务用车，绿色代表企事业单位的生产经营和业务保障用车。

此外，今年年内，北京公车将全部完成具有北斗定位功能的信息化终端安装，这个终端将保证全市的公车在一个平台上统一管理。

2018年6月27日，北京市政务服务中心，工作人员正在给公务用车安装卫星车载终端。

据介绍，目前通州所使用的平台，还有电子围栏功能，限制公车出北京行政区划。未来这个功能将在全市使用，一些区域将限制公车驶入。

2018年6月27日，通州区政府院内，统一喷有行政执法车辆标识的公车集中停放。

未来将上线的全市公车信息化管理监督系统，还会对市纪委监察委开放最高级别的使用权限。所有公车的使用情况，都将在纪委和监察委的掌握之中。

车改后，如何保证基层公务出行？如何提高留存车辆使用率？涉改公车和司勤人员去向哪里？

知道君再为大家解答一下。

此次车改的红线是什么？

“不能既拿钱又坐车”

在此次公车改革中，大部分党政机关除了保留正局级以上领导的定向保障用车外，副局级领导及其以下的工作人员均以定额补贴的方式保障出行。

按照中央批复同意的北京市党政机关公车改革总体方案，北京市级机关和城六区党政机关干部车改补贴的发放标准为：局级每人每月1560元，处级每人每月960元，科级及以下每人每月600元。远郊区车补标准有所上浮，以大兴为例，局级标准为1690元，处级标准为1040元，科级标准为650元。

据主管全市公车改革工作的北京市政府办公厅副主任张珀介绍，“不得既拿钱又坐车”是此次全国车改的一条底线和红线。首都医科大学车队负责人说，他们副校（局）级领导因为领取了补贴，所以正常情况下的系统要车申请，系统都不会审核通过。

车改有什么成效？

省钱

直观来看，最大的成效就是省钱。

金隅集团是北京市国资委下属企业，改革前公务用车交通费用29，470.24万元，预计改革后公务交通费用22，065.15万元，节约支出7，405.09万元，费用节支率为25.13%。作为市教委下属的事业单位，首都医科大学2017年的交通费用总开支为493万元，比此前806万元少了近四成。

节支率是本次车改的第二个底线。按照中央车改要求，党政机关节支率不能低于7%。

改革前，北京全市136家市级单位共有涉改车辆12116辆。改革之后，保留各类车辆7790辆。改革前，市级党政机关公务交通总支出共计106937万元，改革后，包含全部公务交通补贴发放在内的各项总支出共计99041万元，节省7896万元，测算节支率为7.38%。根据车改后2016年、2017年两年实际情况来看，改革后公务交通总支出为每年97778万元，实际节省9159万元，节支率达到了8.56%。

区级党政机关每年节省的资金更多，超过2亿元。

车少了，如何保障基层公务出行？

“分时租赁”，自助出行

车改之后，单位已经不能派车。

密云区委组织部干部科副科长杨秦源一次前往古北口镇调研，他选择了自主付费、自助出行的“分时租赁”。密云区政府大院停车场西侧停有六七辆新能源车，杨秦源通过“北京出行”APP租用其中一辆，来回四个小时共花费48元，如果打车，单程就要花150元。

在通州，新能源分时租赁汽车，也成为基层公务出行的保障。目前，通州也和北汽集团签订了协议，扩大新能源分时租赁车的业务范围，现在全区共安装充电桩560个。

截至2017年年底，北京市车改办牵头组织协调，在全市范围内的各级党政机关驻地或主要活动场所建设通用型充电场站525处，充电桩2600余根，部署各类新能源汽车2600余台，由北汽集团北京出行公司负责运营，极大地增加了基层的社会化公务出行供给。

北京市车改办相关负责人表示，目前首都机场、北京火车站等“四站两场”都已经开辟联网站点，能够方便出差的公务员自助借还车辆。

如何提高留存车辆使用率？

统一标识，跨部门调配

市车改办相关负责同志告诉知道君，此次车改的新举措之一，是不再分“城管”“安监”、“环保”等部门进行单独喷涂标识，而实现了全市行政执法车辆外观喷涂的统一，这样车辆就可以根据任务需要，方便在不同执法部门间统一调配，大大提高了车辆使用率。

为了统筹使用执法车辆，北京专门组建了隶属市政府办公厅的“北京市行政执法车辆管理中心”，对全市行政执法车辆进行统一、统筹，信息化、平台化管理。

据了解，北京市级行政执法平台现有编制车辆240辆，其中170辆是为28个行政执法部门单独保留的，70辆是在全市范围内根据任务情况可以在各部门间随时横向调整的。

此外，市级行政执法车辆平台还集中租赁了150辆新能源车作为补充。

涉改公车和司勤人员去向哪里？

涉改公车拍卖解体，司勤人员分流转岗

按市政府要求，市财政局委托北京产权交易所牵头公开招标、组织各相关企业负责接收、处置全市市级公车改革所有取消车辆。

据介绍，截至2018年5月，北交所累计接到市车改办批复的7628辆党政机关和事业单位改革后取消公务用车处置任务，实际完成7389辆，现有处置率为96.87%，其中：拍卖处置1303辆；解体处置累计6086辆。

此次北京车改涉及人员除了公务员群体外，最大的就是司勤人员。

市人社局给出的数据显示，市级党政机关原来由各类司勤人员2930人，改革后，只保留专职司勤人员688人。分流安置的2242人主要去向有三类，转其他工勤岗1275人，解除合同446人，办理“提前离岗”手续521人。72家市级事业单位，安置分流了1163人。

为了妥善安置转岗的司勤人员，市人社局成立了全市车改司勤人员安置工作领导小组，并结合实际制定了《关于用人单位招用北京市机关公务用车制度改革分流司勤人员享受岗位补贴和社会保险补贴有关问题的通知》。

通知规定，自公务用车制度改革启动之日起，一年内各类用人单位或各专业用人单位直接招用与机关单位终止、解除劳动合同或人事劳动关系，或者与所在劳务派遣企业终止、解除劳动关系的司勤人员，可享受1-5年的岗位补贴、社会保险补贴。

此外，这个通知明确了因公车改革登记失业的司勤人员，自谋职业（自主创业）或灵活就业可按规定申请享受社会保险补贴等政策，符合条件的可安排进入社会公益性就业组织“托底”安置。

责任编辑：余鹏飞