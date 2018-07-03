教育部：足球高水平苗子已开始出现 不能急功近利

原标题：教育部：足球高水平苗子开始出现了 不能急功近利

3月29日，河北大厂回族自治县城区第二小学的学生在进行对抗赛。 中新社记者 宋敏涛 摄

本届世界杯开赛以来频频爆冷，德国、阿根廷、西班牙等传统强队相继出局。特别是北京时间6月27日深夜，俄罗斯世界杯赛场上，亚洲球队韩国历史性地“掀翻”卫冕冠军“德国战车”，将其拦在了16强之外。看到近邻取得好成绩，一些中国球迷也开始感慨，不知国足何时能再登世界杯赛场。

近日，教育部在江苏海门召开新闻发布会，主要就谈一件事――校园足球。

2014年底，国务院召开全国青少年校园足球工作会议，明确由教育部正式牵头负责校园足球工作。3年过去，成绩如何？

全国青少年校园足球工作领导小组办公室主任、教育部体育卫生与艺术教育司司长王登峰介绍，2015年以来，校园足球工作已经实现了从无到有、从有到强的发展“加速度”，具体表现为6个“多”：踢球的人多了，会踢的人多了，踢得好的人多了，教足球的人多了，会教的人多了，整体水平也提高多了。

踢球的人多了，得益于校园足球发展的最核心举措――在全国遴选认定2万所校园足球特色学校。在这些学校中，每周的体育课都得有一节来教足球。3年以来，大家惊喜地发现，每一年校园足球联赛的水平，尤其是选出来的全国最佳阵容的水平都在上台阶。在本届俄罗斯世界杯开幕前一天，中国校园足球的全国最佳阵容小学组和俄罗斯斯巴达足校同龄孩子进行了一场比赛，中国队打入3球，获得胜利。

根据刚做完的统计，2万所校园足球特色学校的实际在校生有1200万人。其中，60%以上的在校学生都至少一年参加过1次足球竞赛活动。工作开展得好的地区，这一比例能达到80%。

发现好苗子之后，要集中起来进行训练吗？王登峰强调，对在校园足球中表现优异的同学，依然让他们在原来的班级、原来的学校里学习，就近就便对他们进行高水平训练，不搞封闭集中训练，也不大规模增加其足球训练时间。

“校园足球发展到今天，高水平的足球苗子开始出现了，这个时候绝对不能走回头路，不能掐尖，不能急功近利，也不能做违背规律的事情。”王登峰说。

我国校园足球的人才培养体系也正在逐渐建立。王登峰透露，前不久新一届校园足球专家委员会通过了足球学院建设标准相关文件。“近期这一标准将按程序发布，将来可能会有更多的足球学院出现。它们要培养优秀的足球运动员、足球教师、足球教练和足球行业从业人员。”

教足球的人也在增多。国家及校园足球教师培训达到2万多人，教练员培训达到5000多人，省市级校园足球管理人员和教师培训达到了20万人。从全国来看，过去3年还新增了5万片足球场。

这一切离不开经费保障。3年来，在校园足球上，中央财政经费累计投入6.48亿元，带动各省区投入近200亿元。“在一个学校体育的单项上，这3年来的投入创造了一个纪录，这在全世界也是很难看到的。”王登峰说。

按照《中国足球改革发展总体方案》要求，到2025年，我国校园足球特色学校要达到5万所。在谈到接下来的工作时，王登峰特别提到要搭建校园足球科研体系。“校园足球工作发展到今天，最大的困难就是思想观念问题。”孩子从小参与体育锻炼，掌握运动技能，对他的全面发展，到底有什么促进作用？每天锻炼1小时、每天有一场比赛会不会影响到他的学习成绩？还有，中国国家队的水平如何提高，校园足球的发展体系和职业足球、专业足球的青训体系应该如何构建？…… “这些不是拍脑袋就能解决的问题，需要进行严谨、认真、科学的研究。”王登峰表示。

来源：科技日报

责任编辑：张玉