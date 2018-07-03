苏焕智退党参选冲击民进党 台南市长选举“6抢1”

原标题：苏焕智退党参选冲击民进党 台南市长选举形成“六抢一”局面
[环球时报综合报道]退出民进党的前台南县长苏焕智2日正式宣布参选台南市长，在岛内政坛投下震撼弹。
苏焕智2日上午在台南举行“故乡的呼‘焕’”记者会，现场涌入大批支持者。他称，台南县市合并升格已近8年，但2017年营业销售总额比合并当年2010年还少7%，升格“直辖市”后经济反而哀退，大家更穷了。他批评“行政院长”赖清德在台南市长任内，明知道经济下滑，不但房屋税涨了81%，还创下房屋税调涨全台唯一追溯15年的“第一名”，民众有苦难言。因此，经过两周跟老朋友的征询后，他决定回到台南参选市长。
苏焕智曾是民进党内大佬，在台南的地位举足轻重。此前，台南已有民进党的黄伟哲等5人表态参选，如今又形成“六抢一”局面。联合新闻网称，“独派”也派出人选投入选战，民进党参选人黄伟哲面临“内忧外患”。黄伟哲2日则质疑称，苏焕智3月宣布退出民进党要选台北市长，到现在不过4个月，他就转向台南了。
台南是民进党传统票仓。有分析称，民进党执政两年来争议不断，民众极为不满。亲绿的美丽岛电子报的民调显示，民众对民进党的反感度高达53.8%，对国民党的好感度都高于民进党。苏焕智等大佬退党参选，正是看到民进党的这种颓势。还有分析称，这表明民进党在台南的统治力正在削弱。（林风）
新浪新闻公众号
更多猛料！欢迎扫描左方二维码关注新浪新闻官方微信（xinlang-xinwen）
推荐新闻
- 【 新闻 】 大陆买台水果解燃眉之急 台媒这样感慨
- 【 军事 】 出鞘：那些年被美国吹捧过的中国武器
- 【 财经 】 湖南省委某领导暗访长沙楼市后震惊
- 【 体育 】 俄罗斯世界杯32强最终23人名单汇总
- 【 娱乐 】 高云翔方否认退还片酬 辟谣保释现身照
- 【 科技 】 专家：20%青少年有电子游戏成瘾现象
- 【 教育 】 2018版中国大学近5年录取分数排行榜
新浪新闻意见反馈留言板 400-690-0000 欢迎批评指正
违法和不良信息举报电话：010-62675637
举报邮箱：jubao@vip.sina.com
Copyright © 1996-2018 SINA Corporation
All Rights Reserved 新浪公司 版权所有