苏焕智退党参选冲击民进党 台南市长选举“6抢1”

原标题：苏焕智退党参选冲击民进党 台南市长选举形成“六抢一”局面

[环球时报综合报道]退出民进党的前台南县长苏焕智2日正式宣布参选台南市长，在岛内政坛投下震撼弹。

苏焕智2日上午在台南举行“故乡的呼‘焕’”记者会，现场涌入大批支持者。他称，台南县市合并升格已近8年，但2017年营业销售总额比合并当年2010年还少7%，升格“直辖市”后经济反而哀退，大家更穷了。他批评“行政院长”赖清德在台南市长任内，明知道经济下滑，不但房屋税涨了81%，还创下房屋税调涨全台唯一追溯15年的“第一名”，民众有苦难言。因此，经过两周跟老朋友的征询后，他决定回到台南参选市长。

苏焕智曾是民进党内大佬，在台南的地位举足轻重。此前，台南已有民进党的黄伟哲等5人表态参选，如今又形成“六抢一”局面。联合新闻网称，“独派”也派出人选投入选战，民进党参选人黄伟哲面临“内忧外患”。黄伟哲2日则质疑称，苏焕智3月宣布退出民进党要选台北市长，到现在不过4个月，他就转向台南了。

台南是民进党传统票仓。有分析称，民进党执政两年来争议不断，民众极为不满。亲绿的美丽岛电子报的民调显示，民众对民进党的反感度高达53.8%，对国民党的好感度都高于民进党。苏焕智等大佬退党参选，正是看到民进党的这种颓势。还有分析称，这表明民进党在台南的统治力正在削弱。（林风）

责任编辑：张玉