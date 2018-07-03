中企租俄森林被指“毁灭西伯利亚森林” 当地回应

原标题：中国公司澄清低价租俄森林质疑：林地质量较低，价格完全合理

[环球时报记者 邢晓婧 柳玉鹏]“中国人将毁灭西伯利亚森林？”俄罗斯《消息报》2日一则消息的标题看上相当耸动。文章称，一家中国公司以低廉价格在俄罗斯托木斯克州获得13.7万公顷的森林租赁权引发争议和担忧。然而，据《环球时报》记者了解，中国公司是通过正常竞拍程序拿下的合同。对于各种质疑，当地官员也出面反驳。

《消息报》称，今年2月，中国敬业国际投资公司成为这片森林租赁权的唯一竞标者。根据协议，中国公司将在49年租期内支付12.6亿卢布，即每月每公顷森林租金约16卢布。俄著名电影导演尼基塔·米哈尔科夫说，这只相当于大亨阿布拉莫维奇一艘游艇的价格。有俄专家称，这片森林实际价值在2000亿至3000亿卢布之间。

对此，托木斯克州副州长安德烈·克诺尔回应说，这种计算方法是不正确的，木材的价值应按立方米计算，而且根据协议，各地段的价格是不同的。但当地的生态保护人士坚称，即使按立方米计算，这一价格仍不高。13.7万公顷森林可获得2亿立方米的商用木材，中国公司支付的伐木费用只有这些木材实际价值的0.5%。

2日，《环球时报》记者致电敬业国际投资公司。该公司向记者证实，公司确实在托木斯克有投资，但真实情况是该项目是通过俄罗斯托木斯克州招商引资，经过拍卖程序合法获得的，当时还有很多其他公司参与拍卖。该公司说，如果不进行采伐的话，过熟林树木会自燃，为避免森林火灾和财产损失，当地政府才进行招商租赁，当地居民也非常支持。

俄世界野生动物基金会森林计划主任尼古拉·什马特科夫在谈到价格问题时也表示，俄罗斯的林地受到火灾、害虫、非法砍伐等因素严重影响，质量比较低，因此这一价格是完全正常的。《消息报》援引托木斯克州官员的话说，中国是该州主要投资者和商业伙伴。什马特科夫说，无论哪个国家的公司投资，都是根据俄罗斯法律在俄进行的。

责任编辑：张玉