美国前助理国务卿:美向来高估自己影响北京的能力

原标题：美国前助理国务卿：美中须避免紧张升级

新西兰newsroom网7月2日文章，原题：反思美国对中国的看法 库尔特·坎贝尔在奥巴马时期担任美国负责东亚和太平洋事务的助理国务卿。他曾在2010年对美国参议院一委员会表示，“中国的和平崛起和融入国际体系”对亚太地区的和平必不可少。如今8年过去了，他说美国需要重新思考能否把中国拉入伙的问题。

坎贝尔访问新西兰发表一系列演讲。他说美国向来高估自己影响北京的能力。美国以为中国经济开放及与别国关系发展会令其内部“向好方向”发展。但相反，中国坚持自己的信念，反而是美国“掉转方向”，这表现在美国对多边组织的态度转变上。

中国一直极为有效地采取措施，防止出现多国联手对付中国的情况——他们善于分化针对中国的同盟。

坎贝尔说，对美国的批评不等于传统做法失败并需采取更对抗方式。他说事实上，美中关系许多方面是好的，但随着竞争成为两国关系的中心点，必须谨慎处理，避免紧张升级。

特朗普对中国的立场越来越强硬， 但坎贝尔认为结果如何“目前不得而知”。近来，美国接连违反国际准则，这给重塑美中关系增加了困难。“现在，美国更重视以双边方式处理重大关系，对多边方式不太感兴趣——我认为，（特朗普政府）不计后果地改变奥巴马甚至布什总统在全球舞台上所做的一切，这是欠考虑的。”他最担心的不是对华关系，而是今后2至6年美国自身会受到特朗普任期的怎样影响。

近几个月来，新西兰的对华立场受到质疑，批评者称新政府对所谓的北京干涉活动不够重视。坎贝尔支持新西兰的观点，即新西兰无需在美中之间选择。“在亚洲，每个国家都想要三样东西：与中国保持良好的关系，与美国保持牢固的关系，与尽可能多的中等国家发展关系……这就需要高明的手腕，新西兰在这方面做得很出色。”（作者山姆·萨克德瓦，陈俊安译）

责任编辑：张玉