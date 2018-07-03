新京报：给科研人员“松绑” 从1年只填1张表开始

原标题：给科研人员“松绑”，从一年只填一张表开始

他山之石

多年来，在申请立项、评审、预算、报销、结项等环节上，种种琐碎细节耗费了科研人员的很大精力，中科院此次每年只需要“简单地填写一张表格”的改革，值得肯定。

据报道，给科研人员“松绑”，中科院动真格了。

6月29日，中科院通过新闻发布会向全社会公布了“进一步落实‘放管服’改革、建立绿色通道”的10项具体改革举措，其中提到备受瞩目的简化立项环节、简化验收程序等科研项目管理改革问题。从今以后，凡是在该院获得前沿科学重点研究计划资助的科学家，每年只需要“简单地填写一张表格”，而不必再有其他过多的验收环节。

从改革措施本身来讲，中科院的行动值得肯定，给其他相关单位提供了先行先做的参照。

多年以来，在申请立项、评审、预算、报销、结项等环节上，种种琐碎细节耗费了科研人员的很大精力，每个环节都有过度重复的地方。比如，申请立项的填表上，对不同级别、不同部门的课题申请，都需要填写一堆的表格。作为科研人员来讲，并不是嫌表格多，而是很多表格及其上面的信息都是重复性的，比如年龄、性别、毕业院校、发表过的论文、出版过的著作等。这些信息即便在自己所在高校和科研部门的内部课题时也需照例填写一番。

在当下全面信息化的时代，填这些东西实在浪费时间。这种情况完全可以有一个信息系统，在部门之间共享这些信息。其实，这样的技术基础早就存在了。我们平时用自己的账号，不管是登录社交平台，还是登录购物网站，对方马上就能知道你的各种信息。也就是说，科研院所与高校收集到的教学与科研人员的科研信息，其实不难与行政部门，比如教育部、科技部、社会科学基金会等加以共享。

此外，这些简单信息，不仅需要填写，还需要打印出来N份，交给二级单位行政人员，再汇总交给单位行政人员——这都是些完全没必要或者至少需要加以改进的繁文缛节。就像期刊可以网络接受投稿、通过网络完成盲审，课题申请也可如此。这样不仅环保节约，同时由于网络痕迹的可追溯性，课题申报中的腐败也能减少。

至于报销环节，那就更是科研人员的梦魇了。这方面很多人都有一把辛酸泪。各种细节将他们活生生逼成了财务专家，浪费了宝贵的科研时间，耗费了稀缺的科研精力。这个问题确实应该值得反思。

在5月28日召开的中国科学院第十九次院士大会、中国工程院第十四次院士大会上，习近平总书记强调，要通过改革，改变片面将论文、专利、资金数量作为人才评价标准的做法，不能让繁文缛节把科学家的手脚捆死了，不能让无穷的报表和审批把科学家的精力耽误了。

中科院目前的改革在落实这些讲话内涵和指示精神，但须警惕的是，不要最终成为公文旅行，而是要实实在在行动，让最普通的科研人员都能够有获得感。

正如中科院发展规划局局长谢鹏云说，下一步，中科院将把“少跑一趟、少等一天、少签一次”作为每一项改革的具体目标，把科研人员满不满意、受不受益作为检验工作的主要标准。从这个意义上讲，只有这些内容最终落实在行动上，才是真的动真格了。

□任孟山（学者）

责任编辑：张玉