交通运输部：今年起实施铁路运能提升等六大行动

原标题：今年起在全国范围实施六大行动

推进大宗货物运输“公转铁、公转水”（在国务院政策吹风会上）

本报北京7月2日电 （记者丁怡婷）在2日举行的国务院政策例行吹风会上，交通运输部有关负责人介绍，以推进大宗货物运输“公转铁、公转水”为主攻方向，通过三年集中攻坚，到2020年实现全国铁路货运量较2017年增加11亿吨、增长30%，水路货运量增加5亿吨、增长7.5%，沿海港口大宗货物公路运输量减少4.4亿吨。今年起，将在全国范围实施铁路运能提升、水运系统升级、公路货运治理、多式联运提速、信息资源整合、城市绿色配送等六大行动。

近几年运输行业转型升级取得积极成效，但依然存在不少问题。综合运输体系结构不合理，公路货运量在全社会货运中占比过高。各种运输方式比较优势未能充分发挥。部分区域铁路运输能力不足，港口和大型企业铁路专用线建设滞后、通达性不高，铁路水路运输低成本、低能耗优势没有得到充分发挥。

综合运输组织化水平不高，信息资源共享不足，标准规范和运输服务规则不衔接，跨方式一体化运输组织程度低，多式联运市场主体少、发展严重滞后。目前我国沿海港口铁水联运比例仅为2%左右，与发达国家20%左右的水平还存在较大差距。

公路货运车辆特别是中重型柴油货车尾气排放是主要的大气污染源之一。研究显示，2017年柴油货车保有量仅占全国汽车保有量的7.8%，但氮氧化物排放占了57.3%，颗粒物排放占77.8%，而铁路单位货物周转量的能耗和污染物排放仅为公路的1/7和1/13。

运输结构调整是一个系统工程。目前主要存在4个难题。一是处理好运输结构调整和经济运行间的关系，二是充分发挥不同运输方式的比较优势和组合效率，三是妥善应对运输结构调整给道路运输行业发展带来的阵痛，四是推进政策制度创新。

近期要着力在大宗物资运输“公转铁”上下功夫，着力解决港口集疏运体系不优的问题，加强公路超限超载治理，坚决把煤炭公路集港运输压下来，尽快把矿石疏港铁路运输提上去。远期在系统治本上用实功，着力破解制约运输结构调整的制度瓶颈、技术壁垒和组织障碍。同时，要有序推进道路货运行业转型升级，维护好货运行业健康稳定发展。要促进“互联网+”货运物流新业态、新模式发展，深入推进无车承运人试点工作，大力发展公路甩挂运输、冷链物流等服务模式。

责任编辑：张玉