我国因病致贫人口减少851万 占两年脱贫人数的34%

原标题：我国因病致贫返贫人口减少851万 占两年脱贫人数的34%

本报成都7月2日电 （记者申少铁）记者2日从在成都召开的全国健康扶贫三年攻坚工作会议上获悉：脱贫攻坚战两年多来，我国因病致贫返贫户由2015年底的726.9万户下降到2017年的388.2万户，因病致贫返贫户减少近一半，涉及的贫困人口减少851.6万人，占两年脱贫人数的34%。

近年来，国家卫健委和各地卫生健康部门与扶贫部门合作，出台了多项健康扶贫政策，为贫困群众带来了实实在在的实惠。

努力让贫困人口“看得起病”。2016年以来，对贫困人口实行倾斜性医疗政策，新农合大病保险起付线降低50%，政策范围内住院费用报销比例提高5个百分点以上。推行县域内住院先诊疗后付费和“一站式”即时结算。2017年全国贫困人口医疗费用个人自付比例平均为16%，比2016年下降27个百分点。

努力让贫困人口“看得好病”。卫生部门通过调查核实，摸清农村贫困人口患病情况，确定分类救治策略，建成信息管理系统，动态跟踪管理救治过程。针对大病患者，遴选儿童先天性心脏病、儿童白血病等9种大病作为首批救治病种专项救治，已救治18.9万人。针对重病患者，落实政府兜底保障措施。

努力让贫困人口“看得上病”。国家卫健委加快推进贫困地区县乡村三级医疗卫生机构标准化建设，构建三级联动的县域医疗服务体系；组织963家三级医院对口帮扶所有贫困县1180家县级医院，近万名大医院医生深入贫困地区，建成从三级医院到县医院互联互通的远程医疗网络等。

努力让贫困人口“少生病”。加大重点传染病、地方病综合防控力度，包虫病综合防治试点推广到四川藏区、西藏自治区和青海玉树及果洛州。贫困地区农村妇女“两癌”筛查实现目标人群全覆盖，儿童营养改善和新生儿疾病筛查项目惠及300多万儿童。

责任编辑：张玉