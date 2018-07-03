党报：有人异化“我是组织的人” 借组织旗号谋利

原标题：牢记“我是组织的人”（人民论坛）

卢 山

“得知你在耄耋之年加入了中国共产党，实现了自己的夙愿，我为此感到高兴。”前不久，习近平总书记给新近入党的电影表演艺术家牛犇写信，勉励他发挥好党员先锋模范作用，继续在从艺做人上为广大文艺工作者作表率。牛犇的入党故事，如同一粒种子，播撒进很多人的心田。

从青葱少年“为什么要支持共产党”的困惑，到人生暮年“我是你们的同志”的笃定，这样的认识过程，体现了个人党性意识的觉醒，映照着党组织强大的吸引力和感召力。“只有跟着党，才能把有限的生命活得更有意义”。向往组织、认同组织，是成为一名共产党员的先决条件。重温入党誓词，从“我志愿加入中国共产党”起句到“永不叛党”结语，短短80个字，时刻警醒着党员：勿忘志愿加入党组织的渴望，勿忘为党组织恪尽职守的承诺。

心中有组织，就会充满前进的力量；心中无组织，往往容易犯错误。近年来，从各级纪检监察机关的通报中不难看出，一些党员干部忘却了“我是组织的人”。有的对组织决定不执行、软抵抗，有的对组织原则不遵守、搞变通，有的对组织生活不上心、不参与。更有甚者，将“我是组织的人”异化为“我是有组织的人”，打着组织的旗号谋取私利。这些，都根源于没有厘清“我与组织”的关系。

“我与组织”究竟该是什么样的关系？这是每一名党员都应自觉思考的党性之问。两位老党员用行动作出了自己的回答。一位叫周智夫，入党75年，给自己定下“多为组织着想、多替组织分忧、多给组织添彩，少向组织提要求、少对组织讲条件、少给组织添麻烦”的“三多三少”原则，一生践行以身许党的诺言。另一位叫张道干，由于党员身份证明在战争年代被迫销毁，他执着寻党70年终于重回组织怀抱，还在弥留之际将全部积蓄作为党费交给党组织。两位老党员，一样拳拳心。尽管人生轨迹不同，但他们都向人们诠释了党员应有的党性觉悟：“我是组织的人”。

组织上入党一生一次，思想上入党一生一世。早在延安整风期间，毛泽东同志就曾指出：“有许多党员，在组织上入了党，思想上并没有完全入党，甚至完全没有入党。”对于党员干部来说，始终牢记“我是组织的人”，不断强化党的意识，才能真正做到始终忠诚于组织，永远与党同心同德。党员对“我与组织”有了清醒认识，党组织就必定坚强有力；党员牢记“我是组织的人”，干事创业也就拥有了坚强后盾。

“共产党员这个称号，是一个组织称号，在组织里的人，就要过组织生活”。习近平总书记多次以普通党员身份参加所在党支部组织生活会，为广大党员培养党性观念树立了标杆、作出了示范。时刻牢记“我是组织的人”，自觉维护组织权威，坚决服从组织安排，主动接受组织监督，我们就能以奋斗不断锤炼党性修养，无愧于共产党员的光荣称号。

责任编辑：张玉