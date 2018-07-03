人民日报：让失信者有“痛感” 守信者得“甜头”

原标题：让失信者受罚 让守信者受益（评论员观察）

石 羚

湖北黄石，法院为“老赖”定制专属彩铃，提醒来电者谨慎交往、督促还账；福建罗源，一些影院在正片放映前，会播出一条包含“老赖”名单的特殊广告；广西兴宁，地方法院通过短视频平台发布“老赖”执行悬赏……最近一段时间，各地积极创新惩戒手段，曝光失信行为。“老赖”无处可藏，令百姓拍手称快。

失信案例之所以备受社会关注，就是因为其蚕食的是整个社会的“诚信红利”。编造虚假信息、精心设置骗局，电信诈骗不仅给受害人带来财产损失，也加剧了人与人之间的不信任；写明“限本人使用”的免费卡，被转借多人，吃垮的不光是火锅店，还有买卖间的信任；一年间换11家公司，11次仲裁索要加班费，“职场碰瓷”危害的不光是企业，还有劳资关系……大河奔流，信任就如同河床，一旦崩塌，正常的社会协作和社会公正都会因此失去依托。

“人无信不立、业无信不兴、国无信不强。”守信不单是个人修养的证明书，也是社会运转的润滑剂。有学者说，信任是一个复杂社会的简化机制。在路不拾遗、夜不闭户的社会，人际交往既亲密又清澈，社会治理既简单又高效。而一旦假货招摇过市，人们只能劳心费力地去学习如何识别真品；一次出尔反尔，“人格担保”黯然失色，定金、抵押不断加码。失信行为，大大降低了人们的幸福感，也大大推升了社会正常运行的成本。特别是如果“守信者吃亏、失信者得益”的现象得不到纠正，失信成本保持低位，更会出现以狡诈为美德、以虚伪为能力的“诚信滑坡”“信用破产”，给法治、道德带来整体冲击。

对突出的诚信缺失问题，既要抓紧建立覆盖全社会的征信系统，又要完善守法诚信褒奖机制和违法失信惩戒机制，使人不敢失信、不能失信。从国家发改委联合铁路民航部门，限制严重失信人乘坐飞机火车，让失信者真正“寸步难行”，到文化和旅游部要求逐步完善社会艺术水平考级诚信标准，推动艺术教育健康发展；从哈尔滨禁止失信开发建设单位招投标，到南京规定骗提公积金者5年内禁止贷款……各领域、各地区、各行业共同出击，对失信个人、企业严肃处理、联合惩戒，织密诚信建设的天罗地网，才能让整个社会的运转更高效也更和谐。

在失信者有“痛感”的同时，更要让守信者得“甜头”。全国信用信息共享平台与市场机构互联互通，提供优质商业、金融服务；税务部门向A级纳税人提供绿色通道；企业平台凭借信用积分提供免押金骑车、办签证免酒店机票信息等便利……政府推动、社会共建，让无形的信用“变现”，本身就是一种激励诚信的正面导向。无论是信用住宿、信用医疗，还是信用社交、信用租赁，都丰富了诚信社会的应用场景，也将形塑信息社会的文明景象。

从2014年开始，“信用体系建设”已连续五年出现在《政府工作报告》中；日前，“诚信建设万里行”主题宣传活动启动，将褒扬守信、聚焦问题。诚信建设，中央有坚定决心，百姓有热切期盼。目前，全国法院累计公布失信被执行人逾1000万人次，约250万失信者已主动履行了法律义务。有人说，“信用+”是下一个10年最大的商业红利。其实，信用的黏合剂也理应成为社会发展的巨大红利。褒奖每一次守信，惩戒每一次失信，效果是实实在在的，传递出的导向也至关重要：失信者的过错，不能让守信者承担。让失信者付出高价，让守信者享受红利，诚信才能成为最重要的社会资本。

责任编辑：张玉