南昌书记人民日报撰文:以新理念新机制吸引人才

原标题：以新理念新机制吸引和用好人才

殷美根

“人才是实现民族振兴、赢得国际竞争主动的战略资源。”党的十九大报告将人才工作摆在党和国家工作的重要位置，赋予人才工作更加重大的意义和更加重要的任务。新形势下，通过更加积极、更加开放、更加有效的人才政策实现聚天下英才而用之，加快建设人才强国，需要在树立新理念、形成新机制上下大功夫。改革开放以来，江西省南昌市经济社会发展取得巨大成就，但发展不足仍是最大问题，而人才资源缺乏又是制约发展的重要因素。近年来，南昌市坚持人才强市战略，按照“爱才为才、引才聚才、用才留才”的工作思路，制定出台相关政策，以新理念新机制广泛吸纳天下英才。

贯彻爱才为才新理念。为政之要，惟在得人。习近平同志高度重视人才工作，强调“人才是事业发展最宝贵的财富，人才资源是党执政兴国的根本性资源”。这为我们做好新时代人才工作提供了遵循、指明了方向。南昌市要改变人才资源缺乏的状况，就必须坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，转变人才工作理念，树立科学人才观。一是突出“尊”，树立“人才为本、人才优先”理念。破除陈旧人才观，倡导人才价值评价多元化，积极推进人才发展体制机制改革，全方位、多角度拓展优秀人才上升空间，让各领域、各层次人才都能实现自我价值、受到社会尊重。二是突出“全”，树立“人各有才、人尽其才”理念。当今时代，人才概念已不再局限于传统意义上的“高精尖”人才，而是涉及各层次、各领域、各类型的人才。应按照系统集成、分门别类的原则，针对不同类型、不同层次的人才制定具体化、普惠性举措，形成重点突出、层次分明、覆盖广泛、务实管用的人才政策体系，从而既发挥高层次人才在经济社会发展中的关键性作用，又发挥中级、初级人才在经济社会发展中的基础性作用。三是突出“实”，树立“不求所有、但求所用”理念。紧紧围绕经济社会发展的需求，以重大产业、重点项目、重要课题为导向，制定急需紧缺人才目录，完善柔性引才引智机制，敢于打破区域限制、身份限制，努力吸引各类人才为我所用、用当其时。

打造引才聚才新高地。功以才成，业由才广。引才聚才，最根本的是为人才提供发挥才能的平台，为人才发展提供广阔空间。为此，南昌市重点抓好以下几方面工作。一是做大产业平台。坚定不移实施“强攻产业、决战工业”战略，着力构建现代产业发展体系，重点推动新能源汽车、电子信息、生物医药、航空装备、现代金融等战略性新兴产业加快发展，为各类人才施展才华提供广阔舞台。二是做强承载平台。南昌市现有的经开区、高新区、小蓝开发区三大国家级开发区和红谷滩新区是全市经济发展的主引擎，也是人才聚集兴业的主阵地。今后5年，要重点支持经开区绿色金融创新综合体、高新区南昌（国家）大学科技城、小蓝创新创业基地、红谷滩新区VR孵化中心等的建设，为人才干事创业开辟广阔空间。三是做优研学平台。在加快产业发展的同时，高度重视产学研一体化，尤其是打破藩篱，促进产学研有机合作、优势互补、利益共享，着力打造生物医药联合研究院、国家硅基LED工程技术研究中心等特色产业研发平台，培育院士工作站、重点实验室等科创平台，鼓励国家科研方面的大院大所、知名高校、上市公司及大型企业在南昌市设立研发机构。

构建用才留才新机制。引才为先，用留为本。人才既要引得来，还要用得好、留得住。这就要求我们建立高效管用、活力迸发的用人机制，营造宜居宜业、拴心留人的用才环境，做到引进与培养使用并重，避免出现花大力气引来了人才却留不住的情况。一是完善人才培育机制。注重引进与培养使用并重，重点培养一批具备国际化眼光、市场化意识、职业化素养的高素质企业家队伍，一批爱岗敬业、技能精湛、善于创新的工匠和大师，一批致富本领高、带动能力强的农村实用人才。二是探索人才使用机制。积极探索领导干部能上能下、能进能出的有关办法，打破人才自由流动的壁垒，开展党政机关和企事业单位人才双向挂职、交流锻炼，着力畅通社会各方面人才流动渠道。三是改革人才评价机制。围绕构建科学规范的人才评价机制，探索建立由政府、市场、专业组织、用人单位等多元主体参与的多维度人才评价体系。围绕构建有序有效的考核评估、激励和退出机制，建立健全高层次人才评价认定指标体系和考核评估体系。四是创新人才激励机制。畅通科技成果转化通道，鼓励科技人才以知识产权入股、期权奖励、技术有偿转让等方式参与要素收益分配。允许高校、公立医院和科研院所等人力智力密集型单位在薪酬标准上进行改革。五是优化人才服务机制。建立领导干部经常性联系服务人才制度，帮助人才解决困难和问题。强化生产、生活、生态、生根“四生一体”的理念，不断优化城市人居环境，在落户、住房、医疗、配偶就业、子女就学等多方面开辟“绿色通道”，让人才有用武之地、无后顾之忧。

（作者为中共江西省委常委、南昌市委书记）

责任编辑：张玉