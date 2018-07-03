文联党组书记人民日报撰文:做有担当的文艺工作者

原标题：做有信仰、有情怀、有担当的新时代文艺工作者（文论经纬）

李 屹

在给牛犇同志的信中，习近平同志高度凝炼地提出“有信仰、有情怀、有担当”这一崇高目标和重要标准，深刻回答新时代文艺工作者应该走什么样的人生之路、艺术之路这一重大命题，充分体现马克思主义文艺观的基本原则和当代中国文艺繁荣兴盛的实践需求，对培育一支德艺双馨的高素质文艺工作者队伍、繁荣发展新时代社会主义文艺、建设社会主义文化强国具有重要而深远的意义

今年“七一”前夕的6月25日，习近平同志给新近入党的电影表演艺术家牛犇同志写信，勉励他发挥好党员先锋模范作用，继续在从艺做人上为广大文艺工作者作表率，带动更多文艺工作者做有信仰、有情怀、有担当的人。习近平同志给牛犇同志的信，充分体现党中央对文艺事业的高度重视，对广大文艺工作者的亲切关怀和殷切期望。这个重要指示思想深刻、内涵丰富，字里行间情真意切、语重心长，既为新时代文艺工作者的成长成才注入强大精神动力、提供重要遵循，也为进一步加强文艺界行业建设、推动我国文艺事业繁荣发展指明前进方向。学习好、贯彻好、落实好习近平同志重要指示精神，对于深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想特别是习近平文艺思想，团结引导广大文艺工作者听党话、跟党走，进一步坚定文化自信、弘扬中国精神、坚守艺术理想、繁荣文艺创作、服务人民群众具有重要的现实意义。

党的十八大以来，习近平同志发表关于文艺工作的系列重要讲话，形成习近平文艺思想科学理论体系。其中，针对文艺工作者崇德修身、从艺做人提出一系列重大论断和创新观点。在文艺工作座谈会上的讲话中，习近平同志强调，“文艺工作者要自觉坚守艺术理想，不断提高学养、涵养、修养，加强思想积累、知识储备、文化修养、艺术训练，努力做到‘笼天地于形内，挫万物于笔端’”。在中国文联十大、中国作协九大开幕式讲话中，习近平同志指出，文艺工作者要“把艺术理想融入党和人民事业之中，做到胸中有大义、心里有人民、肩头有责任、笔下有乾坤”。在党的十九大报告中，习近平同志强调，要“倡导讲品位、讲格调、讲责任，抵制低俗、庸俗、媚俗”。

在给牛犇同志的信中，习近平同志又高度凝炼地提出“有信仰、有情怀、有担当”这一崇高目标和重要标准，深刻回答新时代文艺工作者应该走什么样的人生之路、艺术之路这一重大命题，对文艺工作者在新时代的信仰追求和使命职责作出新阐述、提出新要求，既有深邃思想性和理论性，又有强烈现实针对性和指导性，充分体现马克思主义文艺观的基本原则和当代中国文艺繁荣兴盛的实践需求。这些重要论述内在要求一致，原则方法一以贯之，是对新时代文艺人才队伍建设理论的丰富拓展，对培育一支德艺双馨的高素质文艺工作者队伍、繁荣发展新时代社会主义文艺、建设社会主义文化强国具有重要而深远的意义。

有信仰是新时代文艺工作者立身之魂

习近平同志指出，“伟大的文艺展现伟大的灵魂，伟大的文艺来自伟大的灵魂。”文艺是塑造灵魂的工程，文艺工作者首先要用坚定信仰塑造自己。心中有信仰，脚下有力量。牛犇在83岁耄耋之年，仍然初心不忘、红心向党，让人深刻认识到：时代可以变迁，理想不可缺失；年华可以老去，信仰之树常青。有了坚定信仰，站位就会更高，眼界就会更宽，心胸就会更开阔，才情就会更迸发。

我国社会主义文艺事业在党带领人民从胜利走向胜利的伟大历程中，铸就了红色基因，形成了始终与党和国家同心同德、同向同行的优良传统。中国共产党成立以来，一大批有理想有抱负的文艺工作者坚定不移、百折不挠跟党走，在党的引领下追寻真理、追寻光明，把个人毫不保留地奉献给党、奉献给祖国和人民，用自己的才华、智慧、汗水甚至是鲜血、生命诠释信仰，诠释忠诚。有着74年党龄的电影表演艺术家田华，出演过《白毛女》《党的女儿》等家喻户晓的经典作品。她始终把“演党的女儿、做党的女儿”作为最高追求，离休后关心扶助下一代成长成才，表示要“堂堂正正一辈子”，以实际行动诠释了一名文艺老兵对党、对人民、对文艺事业的忠诚。

新时代的文艺工作者只有内心净化、志向高远，才能让创作具有崇高的精神品格和时代风貌，彰显信仰之美、理想之美和人格之美。崇高的信仰不会自发产生，需要用科学理论武装头脑，用理想信念培植精神家园。我们要继续在文艺界开展以思想政治引领为主线的教育培训，团结引导新时代文艺工作者高擎理想火炬，鼓起信仰风帆，始终把党和人民的事业放在心中最高位置，把习近平新时代中国特色社会主义思想作为主心骨、定盘星，更加自觉地听党话、跟党走，满腔热情地为信仰而歌，为实现中华民族伟大复兴中国梦鼓与呼，让人们看到美好、看到希望、看到梦想就在前方。

有情怀是新时代文艺工作者立身之根

根在人民、源在百姓，文艺工作者只有跟人民站在一起，艺术的根须方可深入大地，汲取蓬勃向上的力量。习近平同志在文艺工作座谈会上的讲话中指出，“社会主义文艺，从本质上讲，就是人民的文艺。”“文艺工作者要想有成就，就必须自觉与人民同呼吸、共命运、心连心。”优秀文艺作品之所以给人震撼、让人感动，源于艺术家心系祖国、植根人民、拥抱生活所历练铸就的对人民群众的深情挚爱。

文艺工作者的高尚情怀是一股永不衰竭的精神源泉，情怀的温度决定作品的高度。人民的需要就是文艺存在的根本价值所在，只有饱含伟大的人民情怀才能产生伟大的作品。老一辈优秀文艺工作者正是坚持以艺术情怀观照人民的生活、命运、情感，表达人民的心愿、心情、心声，才创作出了在人民中传之久远的精品力作。人民音乐家冼星海在抗日战争的硝烟烽火中写出了《黄河大合唱》，他说，“在苦难中只想到自己，他就悲观消极；在苦难中还想到别人、集体，祖先和子孙，祖国和全人类，他就得到乐观自信”。当代许多优秀文艺家坚持虚心向人民学习、向生活学习，把为人民创作作为自己的人生追求，用心用情为人民奉献优秀作品。戏剧家曹禺曾说：“一个真正的人，应该为人民用尽自己的才智、专长和精力，再离开人间。不然，他总会感受到遗憾，浪费了有限的生命。”优秀艺术家的艺术实践充分证明，为时代抒怀才会为时代永远铭记；为人民抒情才会牢牢留在人民心中。

当前，随着我国社会主要矛盾新转变，人民群众的需要呈现多样化多层次多方面的特点，对美好生活的向往更加强烈，期盼更丰富、更高质量、更有品位的精神文化生活。新时代文艺工作者更应深刻认识和准确把握人民对文艺质量、品位、风格等方面新的更高要求，植根生活沃土，欢乐着人民的欢乐，忧患着人民的忧患，感动着人民的感动，以真挚的人民情怀书写人民群众的奋斗创造。我们将继续健全“深入生活、扎根人民”常态化工作机制，组织和引导广大文艺工作者自觉坚持以人民为中心的创作导向，走与人民相结合的创作道路，聚焦我国各族人民为实现中华民族伟大复兴中国梦努力奋斗的火热实践，聚焦各行各业涌现出来的英模人物，从平凡中发现伟大，从质朴中发现崇高，推出思想精深、艺术精湛、制作精良相统一的优秀作品，奏响团结奋进的时代之声、爱国之声、人民之声。

有担当是新时代文艺工作者立身之道

铁肩担道义，妙手著文章。文艺工作者肩负着反映人民生活、推动文化发展、引领社会风尚、振奋民族精神的重要职责。茅盾说过，“文艺作品不仅是一面镜子——反映生活，而须是一把斧头——创造生活。”我国自古以来就有“文以载道”“艺以弘道”的担当精神和优良传统。我们今天所处的这个时代，历史变化如此深刻，社会进步如此巨大，人们精神世界如此活跃，为文艺发展提供了无尽矿藏，也对文艺工作者提出了新的使命要求。坚定文化自信，创作文艺精品，筑就文艺高峰，立心铸魂，成风化人，弘扬中国精神，凝聚中国力量，鼓舞全国各族人民为实现中华民族伟大复兴中国梦而奋斗，是新时代文艺工作者应有的担当。

应该看到，面对市场经济大潮，文艺事业快速发展，文艺生态发生广泛而深刻的变化，文艺工作者队伍也出现了一些不良现象和负面问题。解决这些问题，一方面有待于法规制度建设的完善和加强，更重要的是文艺工作者自身的严格要求和努力修行。古今中外受人尊重的艺术家大都具有良好艺德艺格，志存高远又淡泊名利。音乐家阎肃曾说，“我从来没想过要当个什么‘家’，我就是一个‘者’，一个文艺工作者”。他严于律己、甘于奉献，病重住院期间还特别叮嘱儿女一定不能给组织添任何麻烦，始终保持普通一兵的本色和优秀共产党员的道德情操。

新时代文艺工作者更应自觉加强人格修养和艺术修为，处理好社会主义市场经济条件下的义利关系，认真严肃地考虑作品的社会效果，守正律己、遵纪守法，坚决抵制涉黄涉毒、偷税逃税等违法行为，真正做到“台上台下一个样”，把德艺双馨作为毕生的追求。我们将继续加强行风建设和文艺界职业道德建设，充分发挥文艺工作者职业道德建设委员会和行风建设委员会的作用，发挥先进典型示范引领作用，推动建立和完善行业激励惩戒联动机制，团结和引导广大文艺工作者坚守艺术理想，把崇德尚艺作为一生的功课，向先进典型学习，向时代楷模看齐，自觉追求创作与修身共进，追求人品和艺品俱佳，在担当时代使命中提升思想境界，在攀登新时代文艺高峰中实现人生价值，为繁荣发展社会主义文艺事业、建设社会主义文化强国、实现中华民族伟大复兴中国梦作出新的更大贡献。

（作者为中国文联党组书记）

责任编辑：张玉