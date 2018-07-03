原标题：脸书地图标西沙南沙为中国领土，越南不开心了

[环球时报驻越南特约记者 白勉]越南《青年人报》2日报道称，近日一些越南用户在脸书上登记广告时，发现脸书将南海西沙群岛和南沙群岛标注为中国领土。这引起一些越南网民不满，越南官方随后也向脸书发函抗议，要求修改。

据了解，脸书使用的是一家名为Here的地理信息公司提供的地图服务。虽然地图服务不是脸书直接提供的产品，但许多越南网民在社交网站上还是将所有怒火撒向脸书，要求其承担责任。

这一要求得到越南政府呼应。越政府要求脸书立即采取行动，改用“正确”的越南地图。越南通信传输部下属广播电视和电子信息局称，该部门已于7月1日就此事向脸书发函。《青年人报》称，据越南通信传输部的一名官员介绍，脸书公司代表回应称已经注意到这一问题，但这仅仅是技术方面的问题，不代表脸书的政治立场。同时，脸书承诺将尽早解决这一问题。

不过2日，地图并没有发生变化。《青年人报》称，这激怒了一些越南人。网民“玉常”威胁说，“如果脸书坚持这样我将不再使用它，也会号召身边的朋友和家人这样做”。统计显示，截至去年7月，越南脸书使用者数量达6400万人，占全球脸书用户数量的3%，在世界各国排名第七位。

中国对南沙群岛及其附近海域拥有无可争辩的主权。西沙群岛是中国固有领土，不存在争议。2016年，谷歌曾因将南海诸岛标注为中国领土而受到越南当局警告。谷歌虽然按照越南方面的要求进行修改，但目前仅越南语版本的地图将南海一些岛标注为越南领土，中文和英文等其他版本仍将西沙和南沙标注为中国领土。

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