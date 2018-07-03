原标题：[一图读懂]这一年，北京全国文化中心建设壮美画卷徐徐展开！

来源：北京日报

撰文 | 陈涛

习近平总书记在党的十九大报告中指出，文化是一个国家、一个民族的灵魂。文化兴国运兴，文化强民族强。

北京市第十二次党代会报告提出，文化是城市的灵魂和软实力。坚持走中国特色社会主义文化发展道路，以坚定的文化自信和文化自觉，推进全国文化中心建设，更好发挥凝聚荟萃、辐射带动、创新引领、展示交流和服务保障的功能，彰显中华文化魅力，努力使北京成为文化繁荣发展、社会风气和道德风尚最好的城市。

2017年8月，北京成立市推进全国文化中心建设领导小组。市委书记、市推进全国文化中心建设领导小组组长蔡奇要求，建设全国文化中心，要集中做好首都文化这篇大文章，重点抓好“一核一城三带两区”，即以培育和弘扬社会主义核心价值观为引领，以历史文化名城保护为根基，以大运河文化带、长城文化带、西山永定河文化带为抓手，推动公共文化服务体系示范区和文化创意产业引领区建设，把北京建设成为弘扬中华文明与引领时代潮流的文化名城、中国特色社会主义先进文化之都。

一年来，北京从落实首都城市战略定位、推动首都社会主义文化繁荣兴盛的战略部署出发，不断加强全国文化中心建设，向着中国特色社会主义先进文化之都持续迈进。

接下来，请随识政君（微信ID：PoliticalInside）回首与展望新时代大国首都在全国文化中心建设中已经绘就的蓝图和徐徐展开的壮美画卷——

感谢北京市委宣传部、市文化局提供数据！

感谢北京日报摄影部提供照片！

责任编辑：吴金明