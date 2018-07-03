香港机场险酿撞机事故 飞机为避险秒升千米(图)

国泰航空飞机（《东方日报》）

原标题：香港机场险酿撞机事故 飞机为避险秒升千米

海外网7月3日电 据港媒报道，6月28日，国泰航空一架由台北飞回香港的客机在降至与跑道约三百尺（100米）时，机师发现一架商务飞机仍未驶离跑道，于是紧急让飞机在两、三秒间全速“抽头”向上攀升五千余尺（逾1600米），方“避过一劫”。不过，这在数秒内突然的“由降变升”令机上逾百乘客胆战心惊。

据《东方日报》报道，香港民航处证实了事件并指出，飞机有时会因不同情况进行标准复飞，新空管系统在过程中运作正常。不过，有民航机师质疑，空管人员应可提早向国泰客机发出指示，避免这次惊险场面。

有涉事航班乘客爆料称，他于上周四（6月28日）搭乘国泰航班编号CX443由台北返港，经过约九十分钟的航行后，航班逐渐降落，机上乘客已可清晰地从机窗看见跑道。但客机引擎突然全面开动，客机两、三秒内急速上升至数千尺高空。正当乘客惊惶失措之际，机上发出广播，指有一架飞机在跑道上阻碍降落，因此临时爬升。约二十分钟后，航班终于顺利着陆，全机乘客放下心来。

这名乘客批评道，若不是机师及早发现有另一架飞机在跑道上，后果堪忧，质疑事件起因是否是控制塔出错，希望以后不再有同类事件发生。报道称，涉事航班曾一度下降至与地面仅有约三百尺高的距离，但突然再度爬升至逾五千尺高空，再兜“8字形”重返香港机场降落。

涉事客机兜“8”字后重返机场降落

香港民航处对此事进行了回应并指出，6月28日下午5点50分，空管人员指示涉事国泰客机降落跑道前，由于同一跑道的一架商务飞机未能在预期时间内完全驶离跑道，空管人员遂按照正常程序，指示国泰客机进行标准复飞，同时再指示涉事的商务飞机尽快驶离跑道。

民航处强调，事件中空管系统运作正常，飞机因不同情况进行标准复飞时有发生，所有飞行员及空管人员均须接受严格的专业训练以处理不同情况。

身为民航机师的立法会议员谭文豪指出，不排除有机师因不熟路而延迟离开跑道，引致尾随航班要复飞，但空管人员应更早指示国泰客机，例如减慢航行速度等，不应等到“最后一刻”。

据“大公报”此前报道，去年12月23日，香港国际机场也险酿撞机事故，香港航空一班载有277名乘客及机组人员客机在机场跑道滑行准备起飞时，一架国泰货机竟在同一条跑道的末端横越，幸而空管人员即时指示港航中止起飞，最终有惊无险。（海外网 杨佳）

责任编辑：张义凌