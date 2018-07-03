个税改革意见提交超3万条 专家:起征点需科学测算

原标题：意见提交已超3万条，专家称个税起征点需要科学测算

“建议将个人所得税起征点提高。”7月2日上午，在上海工作月薪1万左右的小王写好上述建议后，提交到中国人大网的个人所得税法修正案草案（下称个税草案）征求意见专栏。个税草案征求4天后，社会各界提出的意见数已经突破3万条。

个税草案确定的5000元/月（6万元/年）的综合所得减除费用标准（即起征点），成为社会各界关注的焦点，而像小王一样认为标准偏低的不在少数，但也有部分专家认为综合考虑税率、专项附加扣除带来的减税后，这一标准适中甚至偏高。

中国政法大学财税法研究中心主任施正文告诉第一财经记者，目前各方围绕这一起征点标准正在博弈。个税草案说明称，这一标准综合考虑了人民群众消费支出水平增长等各方面因素，并体现了一定前瞻性。然而并没有公布这一标准设计背后的数据支撑。按照往常经验来看，个税起征点最终可能还会适度调整。

起征点标准不清

当官方建议的5000元/月起征点刚一公布，提高起征点的呼声似乎越来越多。

按照现行个人所得税法，工资、薪金所得的基本减除费用标准为3500元/月，劳务报酬所得、稿酬所得、特许权使用费所得，每次收入不超过4000元的，减除费用800元；4000元以上的，减除20%的费用。

此次个税草案首次将工资薪金、劳务报酬、稿酬所得、特许权使用费所得四项所得合并为综合所得，确定了综合所得的基本减除费用标准（即起征点）为5000元/月（6万元/年）。

财政部部长刘昆在对个税草案说明一文中介绍，这一标准综合考虑了人民群众消费支出水平增长等各方面因素，并体现了一定前瞻性。按此标准并结合税率结构调整测算，取得工资、薪金等综合所得的纳税人，总体上税负都有不同程度下降，特别是中等以下收入群体税负下降明显，有利于增加居民收入、增强消费能力。

目前相关部门并没有公布5000元这一标准究竟是如何测算出来。“综合所得基本减除费用标准不是拍脑袋得出来的，而是需要科学测算，根据近些年工资收入增长、物价上涨、基本生活费用标准等数据建立模型测算出来，但目前相关数据并未披露，体现前瞻性需要有数据支持。”施正文说。

国家行政学院冯俏彬教授也对第一财经表示，由于基本减除费用测算依据没有公布，这让社会各界对5000元起征点高低判断上多是凭感觉来说。

5000元/月标准如何确定也成为全国人大代表关注的焦点。

在十三届全国人大常委会第三次会议分组审议个税草案上，全国人大常委会委员朱明春认为草案及说明提供的信息不够充分。免征额设定考虑了居民平均支出水平等因素，但实际上和收入水平、物价水平财政收支的健康状况都有关系，这些信息都没有，请问我们根据什么来判断这5000元是合理还是不合理？

提高呼声大

事实上，每一次个税建议起征点公布后，进一步提高起征点呼声往往很大，这次也不例外。

小王告诉第一财经，自己月薪税前1万左右，每个月要交三四百元的个税，由于孩子支出和房贷支出压力大，现在都不敢出去消费。考虑到2011年以来的通胀水平，个税起征点应该继续提高。

“2011年时个税起征点是3500元，现在才提高到5000元，而这7年中房价涨了多少？！”小王说。他去中国人大网的个税草案征求意见栏目中提出了提高起征点。

施正文认为，目前5000元/月起征点偏低。因为2011年的工资薪金起征点是3500元/月，而7年过去后，工资薪金、劳务报酬所得、稿酬所得、特许权使用费所得四项所得的起征点才是5000元/月，这对收入单一来源于工资薪金所得的纳税人来说能够减税，但针对那些劳务报酬所得、稿酬所得、特许权使用费收入较多群体来说，税负甚至有可能提高，因为这次综合所得扣除没有考虑这些收入中没有扣除经营性费用，而此前有20%的费用扣除，而且新的边际税率最高能达到45%，也远高于此前这些收入的20%税率。

“在考虑满足人民生活美好向往，物价上升、经营性费用扣除等基础上，我认为起征点定在7000元/月（8.4万元/年）比较合适。”施正文说。

在十三届全国人大常委会第三次会议分组审议个税草案上，不少人大常委会委员也建议提高个税起征点。

全国人大常委会委员李晓东表示，这次起征点偏低。考虑到工资占GDP的比例，再加上物价上涨和通货膨胀情况以及采取有力措施刺激消费，起征点提至8000到1万元比较合适。

全国人大常委会委员尹中卿认为，对草案提出的基本减除费用标准还要再研究论证，可以提高到每月6000元或7000元。

施正文告诉第一财经，上一次个税起征点公开征求意见时，社会普遍反映起征点偏低，经过各方博弈后，最终适度提高了起征点。这次很可能也是如此。

2011年个税法修订时，当时个税修正案草案当时提出将起征点由2000元提至3000元，最终在公开征求社会意见后，全国人大常委会决定将起征点提高至3500元，相比之前草案提高了500元。

过于提高将弱化个税

尽管提高个税起征点呼声高，但也有部分学者认为起征点比较合适。

中南财经政法大学教授许建国告诉第一财经，对于纳税人来说，个税扣除额标准当然是越高越好，但是，降低个税负担的方法并非只有扣除额一种。5000元/月扣除标准是统筹运用多种减税手段的结果，虽然低于部分纳税人的心理预期，但总体看是比较合适的。

“这次降低中低收入阶层个税负担的措施是全方位的。除了提高扣除额标准之外，还显著降低了中低收入阶层的适用税率水平，增加了子女教育等五项专项附加扣除。减税措施‘三箭齐发’，可以全面降低中低收入阶层的个税负担。”许建国说。

他认为，应当辩证看待个税扣除额标准，在征税总额一定的情况下，它并非越高越好。因为扣除额在税收优惠上属于普惠制，如果标准过高，一部分高收入阶层也会同样享受减税优惠。而此次引入的子女教育、继续教育、大病医疗支出、住房租金、首套房贷款利息等扣除项目，则属于特惠政策，能够更加精准的施惠于中低收入群体，有效降低他们的税收负担。

“另一方面，从世界各国个人所得税制的发展规律看，个税既是富人税，更是国民税。如果一次性的将个税扣除额标准提得过高过快，让绝大部分纳税人都不纳税，将会同时弱化个税的财政收入功能和收入调节作用。”许建国说。

冯俏彬也告诉第一财经，目前起征点标准并不低，甚至有点偏高。如果绝大部分公民不缴纳个税并不符合个税改革方向。其实政策设计上不一定只从提高起征点来降低负担，可以进一步降低个税税率，甚至设定0%税率，让个税涵盖更多纳税人，但同时多数纳税人并不用交税或者交很少的税。

许建国以某地区2017年工薪所得基本费用扣除标准进行测算，当个税扣除标准由3500元提高到5000元时，减税幅度为9%，纳税人（次）减幅约为80%；当扣除额提高到7000元时，减税幅度达到28%，纳税人（次）减幅达到88%；当扣除额提高到1万元时，减税幅度达到44%，纳税人（次）减幅达到近95%。

“显然，一次性大幅度提高个税扣除标准，在大幅度减少纳税人（次）的同时，还会骤然加大地方财政压力，影响某些民生支出项目。所以，在提高个税扣除标准问题上，希望毕其功于一役，看来不太现实。我相信，国家将根据物价上涨情况和改善人民生活需要，今后还会逐步提高个税扣除标准的。”许建国说。

责任编辑：吴金明