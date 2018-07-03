成都迎战暴雨：冲锋舟待命 6.8万摄像头监控全城

原标题：成都迎战暴雨袭城：冲锋舟随时救人，6.8万摄像头监控全城

蒲江西来镇白马村救援 张士博 图

继6月23日至6月28日全市分散性强对流降雨天气过程后，7月1日20时至7月2日14时，成都再次出现区域性强对流天气过程，全市普降暴雨，局部大暴雨，个别地方特大暴雨。暴雨袭城，市民生命财产安全受到威胁，市级各部门各单位积极行动，迅速开展工作。

市水务局：及时调动机动抢险队

为应对此新一轮强降雨过程，市水务局（市防办）及时组织召开防汛视频调度会，并组织市气象局、市建委、市交委、市房管局、市城管局、市公安局召开了专题会议。在支援蒲江抢险救灾上，调度市公安局特警支队、消防支队、治安支队和周边分局12艘冲锋舟；市防汛机动抢险队5艘冲锋舟，请求武警成都支队出动3艘冲锋舟应急救援蒲江；市交委备勤50辆运输车辆，陆航七旅1架直升机、武警水电九支队、成都警备区待命。

市城管局：68000个摄像头监控

暴雨袭城后，市城管数字化监管中心第一时间启动应急机制，调动全市68000余个监控摄像头，对全城道路积水等情况进行监控，确保问题第一时间处理。市照明处第一时间进行安全处置，确保暴雨后照明设施运行安全。截至昨日18时，共巡查街道1000余条，发现道路积水、树木倾倒损坏路灯设施、灯罩歪斜等问题10余处，确保暴雨后照明设施运行安全。

成都地铁：投入千人现场抽水

据介绍，昨日成都遭遇强降雨侵袭后，成都轨道集团人员适时调用防洪沙袋等防汛物资，防止雨水进入地铁站，并在车站公共区域做好安全警示，在出入口摆放防滑垫、发放雨伞袋。建设方面，截至记者发稿，共计约有1000余人、400余台设备在轨道交通建设工地进行现场抽水作业。

供电公司：

值守电杆倒塌现场

1日以来，受暴雨影响，蒲江电网17条10千伏线路停电。在未达抢修天气条件时，国网成都供电公司为保证人身、电网安全，公司对受灾地区采取停电措施，安排人员对洪水冲塌的设备及电杆倒塌现场等进行了值守。

17时，雨势减弱，国网成都供电公司迅速启动防汛应急预案，变电运维人员立即赶赴各变电站防汛抢险，确保做到“洪水涨到哪里、停电措施做到哪里，洪水退到哪里、供电恢复到哪里”。

燃气集团：

一线人员全部轮岗值守

针对此次暴雨，成都燃气集团于昨日下午召开了紧急会议，正式启动暴雨黄色预警警报应急响应。据集团相关负责人介绍，按照黄色预警响应预案，集团的业务部室将重点把控过河临河管道、工程基坑、站点、场站、电路设施、保障相关物资设备，做到组织到位，逐一排查。同时一线人员将全部轮岗值守。

暴雨预警

全城发预警，蒲江西来雨最大

7月2日的大暴雨，几乎下遍了整个成都，成都所有区（市）、县气象部门均发布了暴雨预警，市气象台昨发布黄色预警并通报：7月1日20时到2日16时，全市出现了区域性暴雨天气过程，部分地方大暴雨，个别地方特大暴雨，并伴有雷电和大风。最大降水量出现在蒲江西来镇314.4毫米。

地灾预警

多地黄色预警，简阳橙色预警

四川省地质灾害应急指挥部办公室2日17时发布消息，全省多地有3级、黄色预警，部分地区有2级、橙色预警。预警等级为2级的橙色预警区域有：成都简阳市，德阳中江县，绵阳盐亭县、三台县，广元旺苍县、苍溪县，巴中南江县、巴州区、恩阳区，南充南部县、西充县，遂宁射洪县、大英县、蓬溪县，自贡荣县，内江资中县、威远县，乐山井研县，眉山仁寿县，资阳雁江区。

来源：成都商报

责任编辑：张申