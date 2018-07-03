张兵任浙江嘉兴市委书记 毛宏芳提名为市长候选人

原标题：张兵任嘉兴市委书记，毛宏芳提名为市长候选人

7月2日下午，嘉兴召开全市领导干部会议，宣布浙江省委关于嘉兴市党政主要领导人事调整的决定。

省委常委、纪委书记、监委代主任任振鹤出席会议并讲话。省委组织部常务副部长张学伟宣读省委文件：省委决定张兵同志任中共嘉兴市委委员、常委、书记，免去其中共丽水市委书记、常委、委员职务；毛宏芳同志任中共嘉兴市委委员、常委、副书记，提名毛宏芳同志为嘉兴市市长候选人，免去其中共宁波市委常委、委员，中共宁波市北仑区委书记、常委、委员职务；胡海峰同志任中共丽水市委委员、常委、书记，免去其中共嘉兴市委副书记、常委、委员职务，提议胡海峰同志不再担任嘉兴市市长职务；免去鲁俊同志的中共嘉兴市委书记、常委、委员职务。

嘉兴市领导刘冬生、高玲慧、孙贤龙等出席会议。

任振鹤在讲话中指出，这次嘉兴市委市政府主要领导同志的变动，是省委从全省工作大局和嘉兴市领导班子建设的实际出发，通盘考虑，慎重研究决定的。近年来，嘉兴市委、市政府在省委、省政府领导下，深入践行习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持以饱满的工作状态，团结带领全市广大党员干部，大力弘扬红船精神，锐意进取，奋力拼搏，全市经济实力明显提升，发展活力持续增强，城乡统筹有序推进，民生福祉不断增进，党的建设全面加强，这些成绩的取得是全市各级党组织和广大干部群众团结奋斗的结果，是嘉兴市四套班子共同努力以及老同志支持帮助的结果，也凝聚着鲁俊、胡海峰两位同志的心血和汗水。

任振鹤代表省委对嘉兴的工作提出了希望和要求。他指出：

◆ 牢记建党圣地使命，更好地扛起对党绝对忠诚的政治担当。

嘉兴是中国共产党的诞生地，是红船精神的发源地，要坚定不移忠诚核心、维护核心、看齐核心，在坚定“四个自信”、增强“四个意识”上作表率、树标杆。要不断强化思想武装、理论武装，把习近平总书记对党的诞生地的殷殷嘱托化为砥砺奋进的磅礴力量。要充分发挥党的诞生地政治优势，根据中央统一部署组织开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，精心谋划迎接建党一百周年系列活动，切实担负起党的诞生地的政治责任和光荣使命。

◆ 大力弘扬红船精神，更好地扛起勇立潮头的改革担当。

嘉兴改革开放 40 年来的发展路，是浙江波澜壮阔改革路的一个生动缩影。改革需要的创新、勇气和担当精神与红船精神高度契合。新时代要有新气象新作为，唯有大力弘扬红船精神，改革开路、负冀前行。要突出问题导向和目标导向，坚持以人民为中心的价值取向，以“最多跑一次”改革为牵引，不断提高改革的系统性、协调性、实效性，为全省乃至全国提供有益经验。

◆ 筑牢接轨上海“桥头堡”，更好地扛起高质量发展的历史担当。

新时代新起点，要强化机遇意识，注重全域统筹，突出规划先行，“一盘棋”推进，聚焦高质量发展，努力实现与上海深度融合，不断提升发展质量和对外开放水平，为我省全面接轨上海发挥示范引领作用。

◆ 落实全面从严要求，更好地扛起管党治党的责任担当。

全市各级党组织要切实担起全面从严治党主体责任，把从严管党治党要求贯彻到党的建设各个方面、体现到各个环节，着力营造风清气正的政治生态。

任振鹤强调，新的时代，新的征程。在习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神指引下，我们相信以张兵同志为班长的嘉兴市委，一定能够团结带领嘉兴广大干部群众，坚定不移沿着“八八战略”指引的路子走下去，把嘉兴打造成为践行新发展理念的样板地和模范生，谱写“两个高水平”建设的嘉兴篇章！

张兵在表态发言中表示，坚决服从、完全拥护省委的决定。省委决定由我担任嘉兴市委书记，是对我莫大的信任和厚爱。嘉兴南湖红船是我们党梦想起航的地方，嘉兴是长三角区域重要节点城市，是人杰地灵、文化璀璨、风华绝代的江南水乡。能到嘉兴来工作，我感到十分光荣。在今后工作中，我将以“朝受命、夕饮冰”的事业心，“昼无为、夜难寐”的责任感，兢兢业业、脚踏实地、不懈奋斗，决不辜负省委的重托和嘉兴人民的期望。

张兵表示，我将不忘初心、牢记使命，坚决当好“红船精神”的守护者和践行者，自觉把“红船精神”融入灵魂、融入血脉，不断从中汲取真理的力量，坚定不移打造践行习近平新时代中国特色社会主义思想的示范地，让红色基因在南湖之畔代代传承、生生不息。

要担当使命、服务大局，坚决当好融入长三角实现高质量发展的先行者和排头兵。做到以开放促发展，以创新增优势，以改革添动力，以共享促均衡，全面践行“两山”理论，加快建成人与自然和谐共生的江南水乡典范。

要牢记宗旨，勤政为民，坚决当好人民群众的贴心人和服务员。我将问需于民、问计于民、问政于民，力求准确把握新时代嘉兴人民群众对美好生活的新要求，以人民群众的喜怒哀乐为喜怒哀乐，只争朝夕地干人民群众希望干的事。同时，要全力以赴保稳定。

要维护团结，从严治党，坚决当好政治生态绿水青山的营造者和维护者。我将像爱护眼睛一样爱护团结，与班子成员在思想上求共识、在感情上求共融、在工作上求共进。与此同时，我将严格履行管党治党第一责任，全面落实党建工作主体责任，把党的政治建设作为党的根本性建设。我将以身作则，率先垂范，明大德、守公德、严私德，廉洁自律、廉洁用权、廉洁齐家，要求别人做到的自己首先做到，要求别人不做的自己首先不做。我要特别说明的是，不管在什么地方工作，我从没有也不允许家人和亲属到我工作的地方做从事工程招投标等行为。凡是打我的旗号谋取不当利益的，大家一律不要理睬，一律不能办理。也请大家严格监督我。

张兵说，从今天开始，我就是一名嘉兴人了。我一定尽快熟悉情况，尽快进入角色。我有信心、有决心，在省委坚强领导下，与全市人民一道，勠力同心、不懈奋斗，以优异的成绩向省委和嘉兴人民交上一份满意的答卷！

毛宏芳在表态发言中表示，从今天起，我就是一名嘉兴人，我将以嘉兴为家、以嘉兴为傲。

毛宏芳表示，要传承好红色基因。坚定共产党人的理想信念，不忘初心、牢记使命；带头践行习近平新时代中国特色社会主义思想，干在实处、走在前列；抢抓中央和省市委重大决策部署的落地落实，敢为人先、勇立潮头。我将尽快融入嘉兴改革发展的大潮，勇做红船精神的传播者、“八八战略”的执行者、市委决策的施工者。

要牢记好时代使命。这个使命，归结起来就是“加快推进嘉兴高质量发展”。我将在市委的领导下，与同志们一起，以全球的视野审视嘉兴未来的发展方向，以全局的眼光把握嘉兴所处的发展方位，以紧迫的意识推进“全面接轨上海示范区”建设的发展方略，在历届班子打下的良好基础上，奋力开创嘉兴工作的新局。

要扮演好身份角色。作为一名新嘉兴人，我将热爱嘉兴、扎根嘉兴、融入嘉兴、奉献嘉兴，做到安心干事、激情干事、踏实干事、团结干事，以一种主人的意识和姿态，尽心、尽力、尽情、尽责把嘉兴的事情干好。我将把“人民”二字记在心上、顶在头上，下最大力气做好富民、惠民、便民、安民的工作，让发展更有温度，让幸福更有质感。

要维护好个人形象。坚定维护好政治形象、工作形象、作风形象、廉洁形象。

市委副书记孙贤龙在表态发言中表示，坚决拥护并贯彻落实好省委的决定，贯彻落实任振鹤同志代表省委所作的重要讲话精神，坚决扛起任书记讲的“四个担当”，全力以赴地支持、全心全意地配合张兵同志和毛宏芳同志开展工作，确保市委、市政府主要领导的顺利交接和工作的平稳过渡，确保嘉兴改革发展稳定各项工作有序衔接，扎实推进；忠诚履职，尽心尽力，当好参谋助手，做好分管工作，让市委、市政府主要领导有更多的精力谋大事、办实事；要在以张兵同志为班长的市委坚强领导下，大力弘扬红船精神，自觉维护班长权威，像爱护眼睛一样爱护班子团结，以深入开展“大学习大调研大抓落实”活动为牵引，团结一心，继往开来，努力把中国革命红船起航地建设得更加美好，为全省实现“两个高水平”奋斗目标作出新的贡献。

来源：嘉兴市广播电视集团

责任编辑：吴金明