人民网再评浮夸自大文风：中国人不自信了吗？

原标题：人民网三评浮夸自大文风之二：中国人不自信了吗？

[编者按]

文风无小事。

近期“跪求体”“哭晕体”“吓尿体”等浮夸自大文风频现，消解媒体公信力，污染舆论生态，扭曲国民心态，不利于成风化人、凝聚人心、构建清朗网络空间。

为了匡正各媒体浮夸自大、华而不实的文风，落实习近平总书记对文风“短、实、新”的要求，倡导清新文风，崇尚风清气正，人民网观点频道推出“三评浮夸自大文风”系列评论。

文风折射社会心态、描摹价值取向。浮夸自大的文风，在很大程度上会让部分国民心态“扭曲”、把主流价值“带偏”。类似“全球首款”“世界第一”的标题党文章被强加于中国身上的表达不在少数，其中以偏概全、任意拔高、盲目乐观的情绪和倾向值得反思。

毋庸置疑，中国取得了举世瞩目的发展成就，很多领域也位于世界前列，诸多成绩既数得上来又拿得出手。可是，并非什么都能用来自夸、什么都可洋洋得意。借助新媒体传播让亿万用户接收不实信息、虚假事实，这种浮夸自大很容易让一些人产生误解乃至形成误判。理性认知一旦让位于感性盲从，或者片面地出现“天下第一”的错觉，或者无形地助长了民粹主义情绪，都是百害而无一利。

用浮夸文风讲荒诞故事，反过来会自食其果。全球一体化时代，信息传播也早已全球化了。这边写下《中国放的这句狠话，美国再听不懂就要出大事了》，那边就引来人们警惕，实际上是可笑的无稽之谈；这边推送《别怕，中国科技实力超越美国，居世界第一！》，那边就有了无数猜想，事实却是断章取义、妄下结论。显然，这不是“中国威胁”，而是“威胁中国”了，国际传播、形象传播在不经意间被“抹黑”了、“异化”了。

何以浮夸？因何自大？在一些人看来，发展的中国与中国的发展可以让人无比骄傲，而这种自豪感是在实事求是、稳中求进的基础上产生，而不是夺人眼球的“浮夸体”。可以说，以自欺或自吹的方式换来的自信与自豪，并不会真正赢得尊重，反而蒙住了人们正确看待发展的眼睛、遮挡了“风物长宜放眼量”的视线。

我们不自信了吗，需要用这种方式来助推？我们没底气了吗，需要给前进动力如此“注水”？显然不是。纵观改革开放四十年，特别是党的十八大以来，所取得的不平凡成就不是吹出来的，是靠着中国共产党的坚强领导，靠着习近平新时代中国特色社会主义思想科学指引，靠中国人民干出来的。把握住了这一点，就不难理解我们自信的来源，不难解释我们动力不竭的原因。可以说，党和人民赋予发展的自信、赋予中国在国际舞台上的坚定，过去是、现在是、将来还是最重要的理由。

习近平总书记在建党95周年庆祝大会上指出，“当今世界，要说哪个政党、哪个国家、哪个民族能够自信的话，那中国共产党、中华人民共和国、中华民族是最有理由自信的。”摒弃浮夸自大的文风，我们需要怎样的自信？一种道路自信，创造人民美好生活；一种理论自信，立于时代前沿、与时俱进；一种制度自信，具有鲜明中国特色、明显制度优势、强大自我完善能力；一种文化自信，不断增强全党全国各族人民的精神力量。从这个意义上说，自信不能“键盘化”，那种脱离“四个自信”的浮夸、背离实事求是的自大、背弃实干奋斗的吹嘘，只能像沙滩上的绘画经不起风吹雨打。

只有脚踏实地、求真务实的精神才是中国人民应有的气质和禀赋。习近平总书记在十九大常委记者见面会上引用明代画家王冕的诗句，“不要人夸颜色好，只留清气满乾坤”。共产党人从来不求清誉、不尚清谈，当历史的接力棒传到我们这一代人手上、当新的征程徐徐展开，必须杜绝包括文风在内的一切浮夸自大，一步一个脚印，踏石留印，爬坡过坎，实现全面小康和中华民族的伟大复兴。

相关新闻：

人民网三评浮夸自大文风之一：文章不会写了吗？

人民日报：部分媒体行文浮夸 背后是“眼球情结”作祟

潇湘晨报：为骗取更多点击 “吓尿体”们可谓蔫坏蔫坏

责任编辑：张申