原标题：宁夏日报评论员：必须坚持我国宗教的中国化方向

习近平总书记指出，“只有坚持中国化方向的宗教，只有实现了中国化的宗教，才能更好与我国社会主义相适应，在我国社会发展进步中发挥积极作用。”刚刚结束的自治区党委十二届四次全会，全面贯彻习近平总书记关于宗教工作重大战略思想，对做好新时代全区民族宗教工作作出部署，对于统一思想、理清思路，开创我区宗教工作新局面，具有十分重要的意义。

宗教问题始终是我们党治国理政必须处理好的重大问题；宗教工作在党和国家工作全局中具有特殊重要性。以习近平同志为核心的党中央高度重视宗教工作，始终把包括信教群众在内的广大人民群众，作为党执政的重要基础和建设中国特色社会主义的重要力量。做好宗教工作，坚持我国宗教的中国化方向，把广大信教群众团结在党和政府的周围，事关国家安全和祖国统一，事关中国特色社会主义事业发展，事关党同人民群众的血肉联系，事关社会和谐、民族团结。当今世界宗教形势复杂。如果不坚持宗教的中国化方向，就难以引导宗教与社会主义社会相适应，难以抵御各种渗透活动，难以最大限度地把广大信教群众团结起来，投身改革开放和社会主义现代化建设，为实现中华民族伟大复兴中国梦贡献力量。

宁夏是信仰伊斯兰教群众比较集中的地区。自治区成立60年来，特别是党的十八大以来，我区宗教关系健康发展，宗教领域长期保持和谐稳定。这正是我们全面贯彻落实党的宗教工作基本方针，坚持宗教的中国化方向，积极引导宗教与社会主义社会相适应而取得的丰硕成果。

宗教工作无小事。我们要清醒认识到，新时期我区宗教工作也出现了一些新情况、新问题。各地各部门和广大党员干部都要充分认识做好宗教工作的特殊意义，进一步增强使命感、责任感，始终保持清醒头脑，时刻保持高度警惕，牢固树立马克思主义宗教观，进一步提高做好新时代宗教工作的水平，进一步巩固我区宗教和谐稳定的大好局面。要深入贯彻习近平总书记关于宗教工作重大战略思想，依法管理宗教事务，坚持独立自主自办原则，积极引导宗教与社会主义社会相适应。

做好宗教工作，把党的宗教工作基本方针坚持好，关键是要在“导”上想得深、看得透、把得准，做到“导”之有方、“导”之有力、“导”之有效，牢牢掌握宗教工作主动权。要按照自治区党委的要求和部署，坚持相互尊重包容、构建积极健康的宗教关系；牢固树立法治思维，不断提高宗教工作法治化水平；坚持治理宗教领域存在的突出问题、确保宗教领域安全稳定。要引导宗教界人士和信教群众热爱祖国、热爱人民，维护祖国统一、维护民族团结，拥护中国共产党领导、拥护社会主义制度，坚持走中国特色社会主义道路，服从服务于国家最高利益和中华民族整体利益；用社会主义核心价值观引领宗教，用中华优秀文化浸润宗教，支持各宗教在保持基本信仰、核心教义、礼仪制度的同时，深入挖掘教义教规中有利于社会和谐、时代进步、健康文明的内容；自觉抵御境外渗透，坚决遏制宗教极端思想的影响，确保宗教领域和顺平静。团结和凝聚各族群众，为实现经济繁荣、民族团结、环境优美、人民富裕，与全国同步建成全面小康社会的目标作出新的更大贡献。

来源：宁夏日报

责任编辑：张申