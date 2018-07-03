老人自驾游误入无人区 这个县旅发委主任凌晨救援

原标题：退休人员自驾游甘肃误入无人区，迭部县旅发委主任带队救援

杨海林（左一）带领救援人员连夜上山为滞留人员送去汽油，将他们安全护送下山。

海拔4200米的多重困境

无人

老人被困的地点为光盖山，距扎尕那还有40公里路程，方圆几十公里都是无人区，山上有积雪覆盖。

无油

车队翻过山顶到达一处相对宽敞的道路时，何大爷的车子燃油全部耗尽，滞留路边。

无信号

更致命的是，手机没有信号，无法报警求助。

有狼！

两位在附近山上放养牦牛的牧民闻讯送来热开水，牧民告诉老人们，当地有狼出没。

7月1日，68岁的何大爷和8名参加自驾游的队员找人制作了一面锦旗，准备寄给甘肃迭部县旅游发展委员会。

6月20日，这支平均年龄66岁的自驾游队伍，开着4辆车，从甘肃合作市沿412县道前往扎尕那景区的途中，遭遇崎岖难行的塌方路段，其中一辆车因燃油耗尽滞留在海拔4200米的无人区。

没有手机信号，还有狼群出没，最终，两辆车先行下山求助。当晚，接到报警求助后，迭部县旅游发展委员会组织人员给滞留人员送去汽油。次日凌晨三点半，滞留9小时后，4名老人被平安护送下山。

被困

自驾游途中耗尽燃油，滞留无人区

一直爬山，路况不好，平均时速不到20公里，几辆车油耗很大，还没上山顶就亮起了黄灯。

6月20日一早，何大爷等9名来自南充的退休人员组成的自驾游队伍，从甘肃省甘南藏族自治州合作市一家酒店出发。下一站，是迭部县的扎尕那景区。9名老人平均年龄66岁，年龄最大的70岁，最小63岁，6月6日从南充出发后，他们已看过黄河三峡景区、敦煌莫高窟、青海湖、茶卡盐湖……

在酒店门前的停车场，几位老人跟一位司机聊起前往扎尕那景区的路线，对方建议走306省道、412县道前往，这比走国道要节约70公里路程，而且沿途风景不错。几人随后根据司机建议的路线出发。出发前，何大爷看了一下自己越野车的续航里程有300多公里，手机地图显示的距离是170多公里。他想，存油已足够开到扎尕那了。

中午时分，9人抵达卓尼县境内，几人买了些蜂蜜，做了一顿野餐。因为当晚要赶到扎尕那景区，下午两点过，63岁的杨静便催促大家继续前行。

“从卓尼县出来没多久，路况就越来越不好了，全是砂石路，凹凸不平，前一天的大雨导致不少路段出现塌方，山上全是乱石头。”更让杨静惴惴不安的是，一路上没有遇到对向来车，这让她一度怀疑“是不是走了一条废弃的道路”。

终于，在一处塌方路段前，遇到两辆越野车从对面驶来。对方好心提醒，前方道路塌方，无法行走。杨静跟老伴刘先生提议“原路返回”。 “还是试一试，实在不行就算了。”当过坦克兵的刘先生紧握方向盘，跟随前面三辆车，成功通过塌方路段。杨静跟老伴开玩笑：“你这是把开坦克的技术用到开轿车上来了”。

沿途一直在爬山，加之路况不好，4辆车的平均时速不到20公里，由于长时间的爬坡及缓慢行驶，几辆车油耗很大。走在第二的何大爷看着自己的越野车续航里程直线下降，在到达山顶前便亮起了黄灯，他安慰自己，“只要翻过山顶下山就好了”。

下午六点左右，当车队翻过山顶到达一处相对宽敞的道路时，何大爷的车子燃油全部耗尽，滞留路边。何大爷通过手机APP测量了一下当地的海拔高度：4200米。

成都商报记者事后采访得知，何大爷被困的地点名叫光盖山，距扎尕那还有40公里路程，方圆几十公里都是无人区，山上有积雪覆盖。更致命的是，手机没有信号。

几人商量决定，由杨静夫妇和另外三名有“高反”的人员驾驶两辆车先行下山，然后买汽油上山救援，另外两名队友则留在山上陪着何大爷夫妇。

惊险

担心遭遇野兽袭击，滞留人员轮流休息

手机没有信号，附近无人居住。两位在附近放养牦牛的牧民提醒，当地有岩羊和狼出没。

下山的道路，依旧不好走，沿途仍有不少路段塌方。

此前，杨静和68岁的老伴经常自驾游，6年行驶了20多万公里。但这一次旅行，还是让她心有余悸。

“右边是悬崖，左边是从山上掉下来的落石和泥土。”下山的路上，杨静不敢说话，怕分散老伴开车的注意力，她在心里一直默默祈祷“肯定会平安到达”，老伴似乎看出了她的紧张，不时安慰她“不要担心”。

一路上，杨静不停地拨打手机，希望在某一刻突然有信号，这样就可以更早一些向外界求助，但手机一直没有信号。

而滞留在山上的何大爷等4人，手机没有信号，附近无人居住，更是忐忑。当晚，有两位在附近山上放养牦牛的牧民赶过来，送来了热开水。何大爷从牧民口中得知，当地有岩羊和狼出没。

牧民的话让何大爷心里一紧，“按照生物链来说，有狼的地方，可能就有豹子”。晚上八点过，天色逐渐暗了下来，4个人准备上车休息，何大爷说，因为担心附近有狼群或别的野兽出没，他和老伴在车上轮流休息，一个人注意观察窗外的情况。

当时，下山的两辆车到达距扎尕那还有10多公里的一处观景平台，杨静等人曾遇到几名小伙。后者告诉她，最近的加油站在迭部县城。

软磨硬泡之下，一名骑摩托车的小伙答应，到达扎尕那后，想办法帮找点汽油给滞留山上的同伴送去。

第一次救援

担心被狼群袭击，送油小伙中途返回

杨静告诉成都商报记者，当天下午到达扎尕那景区小镇后，那位热心小伙不知从何处弄来两瓶（矿泉水瓶）汽油，随后骑上摩托车沿着凹凸不平的道路上山送油。

晚上九点过，这名小伙给杨静打来电话，称自己已行驶30公里左右，但附近有狼出没，只好返回。之后，小伙骑车回到杨静等人入住的酒店，将杨静预付给他的130元报酬退还，但杨静没有要，“毕竟帮我们跑了路，也辛苦”。杨静裹着羽绒服站在酒店大厅，她试图拨打滞留山上的同伴电话，还是打不通，她和另外几名已经下山的同伴，此刻最担心的是，滞留山上的何大爷他们会不会遭遇狼群的袭击？山上气温低，身体是否承受得住？她决定报警求助。

很快，杨静先后接到卓尼县和迭部县的救援人员电话，询问同伴滞留的地点、路线。最后，迭部县决定由他们派人前往滞留点救援，因为路程相对近一点。

第二次救援

旅发委主任带队送油，下山已是凌晨

杨海林接到县政府办转来的救援任务，是20日晚上10：51。

杨海林是迭部县旅游发展委员会主任。此前，他也曾带队开展过类似的救援：送汽油，搜寻迷路者。随后，杨海林联系了扎尕那景区执法大队队长杨古都、云才让和另外一名执法队干事卓玛才让。

带上公安部门开具的购买散装汽油证明，杨海林等人在迭部县城一加油站购买了汽油，途经杨静所在的扎尕那时，已经是21日凌晨0：36。考虑到晚上不安全，杨静建议天亮了再走。

“阿姨，没事，你们先睡觉，山上很冷，我们必须去救。”杨海林找杨静了解了山上滞留人员的情况，得知后者在车上预备有干粮，于是便带了一些矿泉水，开车上山。

凌晨两点过，杨海林等人终于抵达何大爷几人滞留的地点。“还好！4个人都坐在车里，看起来身体没什么问题。”杨海林心里放松下来。在加好油后，考虑到沿途道路不好走，杨海林又让同行的两名执法队长帮何大爷和同伴开车下山。

凌晨三点半，在扎尕那景区路边焦急等待的杨静等人，看到公路上有几束光线，正在朝扎尕那靠近。她和同伴忐忑不安的心，终于踏实下来。

最新进展

9人平安返回南充，寄锦旗表感谢

一周前，9位老人平安返回南充。

7月2日，迭部县旅游发展委员会主任杨海林接受成都商报记者采访时表示，扎尕那景区是当地的一个3A级景区，而9名南充老人此次自驾游所走的412县道，当地人平时很少走，因为路面是砂石路，路况不好，冬天遇冰雪天气还会封路，“如果他们是走国道过来，就不会遇到这种危险了”。

杨海林说，当地属于高海拔地区，自驾游的旅客出发前一定要对身体做一次体检，应该随车携带一些急救药品，同时，当地昼夜温差大，还需要做好防寒保暖措施。此外，到了当地后，最好找一名熟悉当地路况的人当向导，这样可以找到路况更好的线路，也可以避免中途迷路。

“我们原本打算走国道过去的，被那位司机误导了，他也许是好心，因为前面的路况确实很好，但过了卓尼县不久，路况就糟糕得很了。”经历惊魂一夜，老人们特别感激提供救援的杨海林等人，他们制作了一面锦旗准备寄给救援人员，何大爷在锦旗上写了几句话：救游客不惧艰险，夜闯五千米高山，为百姓冒险解围，送油代驾报平安。在锦旗的上端，还印有当晚几位老人与救援人员的合影照。

高海拔自驾游

出行提示

迭部县旅游发展委员会主任杨海林建议，前往高海拔地区自驾游的旅客，出发前一定要对身体做一次体检，随车携带一些急救药品，做好防寒保暖措施。最好找一名熟悉路况的当地人当向导，这样可以找到路况更好的线路，也可以避免迷路。

来源：成都商报

责任编辑：张申