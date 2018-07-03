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两艘055型大型驱逐舰今日同时在大连下水

两艘055型大型驱逐舰今日同时在大连下水
2018年07月03日 08:55 观察者网
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　　原标题：两艘055型大型驱逐舰今日同时在大连下水

　　[观察者网综合报道]据微博网友@热武器时代的爱情故事7月3日发布的图文消息，3日早上7点左右，大连造船厂内的两艘055大驱所在船坞已经注水并打开坞门，这意味着该舰于今天正式下水。

下水中的055型导弹驱逐舰，照片左侧的烟雾是船厂庆祝的鞭炮 来源：@热武器时代的爱情故事下水中的055型导弹驱逐舰，照片左侧的烟雾是船厂庆祝的鞭炮 来源：@热武器时代的爱情故事
055型导弹驱逐舰三号舰和四号舰同时下水，可见舰艏张开的彩带  来源：@热武器时代的爱情故055型导弹驱逐舰三号舰和四号舰同时下水，可见舰艏张开的彩带  来源：@热武器时代的爱情故
稍早前拍摄的055型导弹驱逐舰，可见此时船坞的坞门正在移开 来源：@热武器时代的爱情故事稍早前拍摄的055型导弹驱逐舰，可见此时船坞的坞门正在移开 来源：@热武器时代的爱情故事

　　055是我军新一代大型驱逐舰，排水量超过一万吨，采用全燃动力、346B相控阵雷达、综合射频系统，配备112单元通用垂直发射系统。 此前该舰一号舰和二号舰已经在江南造船厂下水，此次下水的为该级舰第三、四艘，也是大连造船厂首次下水055型驱逐舰。

更早之前拍摄的照片，此时坞内刚刚开始注水，坞门尚未移开 来源：@热武器时代的爱情故事更早之前拍摄的照片，此时坞内刚刚开始注水，坞门尚未移开 来源：@热武器时代的爱情故事

　　

责任编辑：吴金明

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