村支书蚕食村民补贴补助近20年 犯贪污罪获刑5年

原标题：安徽淮南一村干部蚕食村民补贴补助20年，犯贪污罪获刑5年

身为村党支部书记，不是想方设法为村民谋福利，而是抓住一切机会，把本该属于村民的补助和补贴揣进自己的口袋。近日，经安徽省淮南市潘集区检察院依法提起公诉，该区潘集镇某村原支书潘冠力因犯贪污罪，被法院依法判处有期徒刑五年，并处罚金25万元，其违法所得82万余元予以追缴。

经查，潘冠力的犯罪行为早在1997年就发生过。当年，潘集镇划分给潘集村第五村民小组48亩土地，因为历史原因，48亩土地留在村里作为了集体土地。后来，在潘冠力的提议下，这48亩土地按每亩100元的租金租给了部分村民，其本人也承包了8亩。2006年，这批土地的租金上涨至每亩150元。2009年，国家实行种粮补贴政策，为便于领取补贴款，潘冠力擅自决定把48亩土地补贴款平分到当时的村干部头上。从2006年算起，这48亩土地的粮食补贴款及租金目前已合计19.6万余元，这笔钱未入村账，全部被6名村干部共同占有。

2005年前后，潘集村附近的煤矿因修建进矿路、煤销路、排污管道等需要占用村民土地及村集体土地。潘冠力授意村干部把集体的沟塘路坝土地款，以村民名义打卡发放，补助款下发农户手中后，再行收回。这些回收的集体土地补偿款后被放入了村账之外的“小金库”中，留作村里日常开支用。2006年至今，潘冠力利用村民及村干部个人身份信息，相继套取了65万余元国家征地补偿款。

2013年4月，潘集镇安排给村里100户危房改造指标，用于美好乡村建设。潘冠力通过一定的手段，从100户危房改造资金中骗取了70余万元。以前，他就曾骗取过危房改造资金8万余元。

2015年9月，安徽省委第二巡视组在巡视中接到群众举报，潘冠力的贪污行为被发现。2016年5月，潘冠力因涉嫌贪污罪被逮捕，2017年5月被开除党籍。法院一审以贪污罪判处潘冠力有期徒刑五年，并处罚金25万元。后潘冠力不服，提出上诉。淮南市中级法院遂将该案发回潘集区法院重审。法院经开庭审理后，近日作出上述判决。

来源：检察日报

责任编辑：张申