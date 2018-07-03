因出租车不打表乱收费 武汉一运管所副所长被免职

原标题：阳逻近年来大量出租车不打表乱收费 造成不良社会影响 新洲交通综合执法大队副队长被免职

楚天都市报讯（记者陈倩）省纪委网站昨日通报武汉市5起形式主义、官僚主义典型问题，以案说纪。

武汉市新洲区交通综合执法大队副队长、城区客运管理所副所长汪用飞履职不力问题。汪用飞作为新洲区阳逻街出租车行业管理的负责人，对阳逻地区近年来100辆出租车计价器失准失效问题监督不到位，督促整改不力，导致阳逻地区存在大量出租车不打表乱收费问题，造成不良社会影响。2018年4月17日，汪用飞受到党内严重警告处分，并被免职。

武汉市公安局汉阳公安分局五里所三级警长夏善云办理大学生落户“推绕拖”问题。2017年10月19日下午，留汉大学生蔡某前往汉阳区社区，向民警夏善云递交申请落户资料，夏善云对蔡某敷衍塞责、态度生硬，以工作忙为由推脱，未受理其申请事项。蔡某随即对夏善云不落实大学生落户新政的情况进行了投诉，并于当天通过其他民警办理了落户手续。2018年1月29日，夏善云受到行政警告处分。

武汉市公安局江夏分局治安大队三级警长夏亚林违反扶贫工作纪律问题。夏亚林在江夏区山坡街红专村开展驻村扶贫攻坚工作期间，从2015年11月至2017年12月，扶贫工作日志仅填写17页；从2016年6月至12月，仅46天到村里开展工作，且没有按要求驻村住宿，其行为违反了扶贫相关工作纪律要求。2018年2月5日，夏亚林受到行政警告处分。

武汉市黄陂区卫计委疾控科科长陈建权工作监管不力问题。陈建权对本地区基本公共卫生服务工作监管不力，导致2015年1月至2017年4月期间，黄陂区多家基层卫生院、防保所、卫生服务中心等单位虚报服务人数、服务人次、服务资金。2018年4月10日，陈建权受到行政警告处分。

武汉市国土资源和规划局汉阳分局建筑规划管理科科长郑斌不作为、慢作为问题。2015年11月27日，郑斌收到本局法规监察科移送的关于某公司新建工业园项目工程《批后建筑工程违法建设技术认定工作联系单》后，未在规定期限内对违法建设提出认定意见和处理建议，拖延该项工作近一年时间，致使该违法建设未能及时得到依法处理，存在工作失职问题。2018年1月3日，郑斌受到党内警告处分。

责任编辑：张申