原标题：甘肃省委书记林铎：有效维护伊斯兰教现有格局稳定

7月1日至2日，全省伊斯兰教专项工作会议在兰州召开。甘肃省委书记、省人大常委会主任林铎出席并讲话，他强调，要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实中央关于伊斯兰教工作的决策部署，充分认识我省伊斯兰教工作的特殊重要性，坚持我国宗教中国化方向，准确把握形势，紧盯突出问题，加强依法管理，提高“导”的能力，强化责任担当，切实维护我省伊斯兰教领域团结和谐稳定的良好局面。

省委常委、省委统战部部长马廷礼主持会议并作总结讲话。省委常委、省委秘书长王嘉毅，省人大常委会副主任马青林，副省长张世珍、何伟，省政协副主席、天水市委书记王锐，省政协副主席、平凉市委书记郭承录，兰州大学党委书记袁占亭出席会议。

林铎在讲话中指出，党的十八大以来，全省各级党委政府坚决落实中央关于宗教工作的重大决策部署，我省伊斯兰教领域发生了许多积极变化，党同宗教界的爱国统一战线持续巩固，呈现出民族团结、宗教和谐、社会稳定的良好局面。

林铎强调，当前伊斯兰教工作比以往任何时候都更加复杂，各级党委政府要切实把思想行动统一到中央的决策部署上来，坚持稳中求进工作总基调，着力解决“沙化”“阿化”和“清真”概念泛化问题，始终坚持伊斯兰教中国化方向；着力解决管理宽松软问题，不断提升伊斯兰教工作法治化水平；着力解决“导”的要求落实不好的问题，努力把广大信教群众紧紧团结在党和政府周围；着力解决教派门宦问题，淡化教派门宦观念，构建和谐共融的教派门宦关系，有效维护伊斯兰教现有格局稳定；着力解决宗教界自身建设薄弱问题，确保伊斯兰教健康有序传承。

林铎强调，做好宗教工作最根本的是坚持和加强党的领导，要提高政治站位，落实主体责任和直接责任，严格追责问责；加强部门联动，落实部门责任，推进综合执法和联合执法；讲究方法策略，提高管理能力；夯实基层基础，牢牢掌握宗教工作主导权；健全体制机制，完善综合治理格局；严明纪律规矩，共产党员不得信仰宗教。

马廷礼在总结讲话中强调，要深入学习贯彻会议精神，准确把握政策界限，切实解决突出问题，不断提升新形势下我省伊斯兰教工作水平，为建设幸福美好新甘肃作出应有贡献。

会上，林铎与省委统战部部长，兰州市、天水市、平凉市、临夏州党委书记签订了责任书，马廷礼与有关单位签订了责任书。市（州）、兰州新区及有关县（市、区）负责同志，省直有关部门负责同志，有关高校负责同志，中央在甘有关新闻媒体和省属主要新闻媒体负责同志参加会议。

来源：甘肃日报

责任编辑：张申