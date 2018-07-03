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河北省林业厅原副巡视员暴常青被逮捕:涉受贿贪污

河北省林业厅原副巡视员暴常青被逮捕:涉受贿贪污
2018年07月03日 09:59 最高检网站
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　　原标题：河北省人民检察院依法对暴常青决定逮捕

　　河北省林业厅原副巡视员暴常青（副厅级）涉嫌受贿罪、贪污罪一案，由河北省监察委员会调查终结，移送检察机关审查起诉。经审查，河北省人民检察院日前依法以涉嫌受贿罪、贪污罪对暴常青决定逮捕。案件正在进一步办理中。

责任编辑：张义凌

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