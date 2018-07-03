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民进党官网被黑 留言“大陆网友支持蔡英文连任”

民进党官网被黑 留言“大陆网友支持蔡英文连任”
2018年07月03日 10:23 观察者网
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　　原标题：民进党官网被黑 简体字留言“大陆网友都支持蔡英文连任”

　　据台媒7月3日报道，民进党官网今天上午遭到黑客攻击，网页出现“大陆网友都支持蔡英文连任”和“蔡小英加油 我们大陆网友都爱你 么么哒，你一定要连任后尽快请美军来到呦”等简体字，台媒猜测为大陆网友所为。

视频截图视频截图

　　为了“避嫌”，黑客还特地留言称“没动你们啥机密，不稀罕”。

　　图片来自台媒

　　截止发稿前，民进党官网还是无法登陆。目前民进党也暂未回应此事。

民进党官网截图民进党官网截图

　　

图片来自台媒 图片来自台媒

　

责任编辑：吴金明

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