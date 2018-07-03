民进党官网被黑 留言“大陆网友支持蔡英文连任”

原标题：民进党官网被黑 简体字留言“大陆网友都支持蔡英文连任”
据台媒7月3日报道，民进党官网今天上午遭到黑客攻击，网页出现“大陆网友都支持蔡英文连任”和“蔡小英加油 我们大陆网友都爱你 么么哒，你一定要连任后尽快请美军来到呦”等简体字，台媒猜测为大陆网友所为。
视频截图
为了“避嫌”，黑客还特地留言称“没动你们啥机密，不稀罕”。
图片来自台媒
截止发稿前，民进党官网还是无法登陆。目前民进党也暂未回应此事。
民进党官网截图
图片来自台媒
新浪新闻公众号
更多猛料！欢迎扫描左方二维码关注新浪新闻官方微信（xinlang-xinwen）
推荐新闻
- 【 新闻 】 中国驻美使馆发安全提示 美媒有点小感...
- 【 军事 】 出鞘：那些年被美国吹捧过的中国武器
- 【 财经 】 湖南省委某领导暗访长沙楼市后震惊
- 【 体育 】 俄罗斯世界杯32强最终23人名单汇总
- 【 娱乐 】 高云翔需自费买电子脚铐 超距离将被捕
- 【 科技 】 HTC宣布裁员1500人：为恢复盈利
- 【 教育 】 北上广有42.3%的高中生已“完成”初恋
新浪新闻意见反馈留言板 400-690-0000 欢迎批评指正
违法和不良信息举报电话：010-62675637
举报邮箱：jubao@vip.sina.com
Copyright © 1996-2018 SINA Corporation
All Rights Reserved 新浪公司 版权所有