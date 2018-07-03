西安雁塔通报幼儿被扎事件:幼师涉嫌虐待罪被刑拘

原标题：西安雁塔通报幼儿被铁丝扎事件：幼师兰某涉嫌虐待罪被刑拘

关于雁塔区金苗幼儿园教师铁丝扎幼儿事件相关情况的通报

6月30日晚，约20余名幼儿家长在雁塔区金苗幼儿园门口聚集，集中反映该园大一班有多名幼儿疑似被针扎。 获悉这一情况后，雁塔区立即成立专门工作组，连夜进驻该园了解情况，并配合十里铺派出所展开调查。

西安市公安局浐灞分局：

经公安浐灞分局立案侦查，6月29日中午，犯罪嫌疑人兰某（女，22岁，该园大一班教师）因部分幼儿午休时间不睡觉，遂采用铁丝扎的方式对幼儿进行“管教”。犯罪嫌疑人兰某触犯刑法第二百六十条之一的规定，涉嫌虐待被看护人罪，已于7月2日被刑事拘留，案件正在进一步侦查之中。

西安市雁塔区教育局：

雁塔区金苗幼儿园，位于咸宁东路田家湾村四组，是2012年经雁塔区教育局审批设立的一所全日制民办幼儿园。该园共有10个教学班，在册幼儿350名；在职教师20名，保育员10名。

事件发生后，雁塔区教育局于6月30日当晚派出工作组进驻该园，配合公安机关工作，已于7月1日责令该园停园整顿、暂停招生，并在全区进行了通报。同时，在全区幼儿园集中开展安全和师德师风大排查大整改专项行动。

来源：@雁塔教育

责任编辑：张申