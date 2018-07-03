“少年娘则国家娘” 中国足球不行娱乐明星背锅？

原标题：“少年娘则国家娘”，中国足球踢不好娱乐明星要背锅？

中国足球踢不好有很多原因，但没有必要让娱乐明星为背锅。

▲姆巴佩

虽然中国队没进世界杯，但是很多中国人没少凑世界杯的热闹。

梅西早已被玩坏，天台也已被善解人意的物业锁死，现在梁启超先生如果在天有灵，也会哭笑不得。

在法国队战胜阿根廷队的比赛中，19岁的非洲裔球员姆巴佩独中两元。姆巴佩的春风得意与梅西的黯然神伤，构成“江山代有人才出”的绝佳写照。但谁曾想比赛过后，中国的网络上出现了一句新的流行语：

少年强则国家强，少年娘则国家娘。

与这句流行语搭配出现的，是姆巴佩与TFBOYS的照片。

这句话改编自梁启超的《少年中国说》。梁启超先生在1900年写的一篇雄文，当时西方列强将中国视为日暮西山的“老大帝国”，梁启超则呼唤一个“少年中国”。

“少年娘则国家娘”迎合了网络上对小鲜肉的敌视情绪，但这是一口过于沉重的锅，扣在任何人头上都不公平。

首先，“娘”是一个有贬义色彩的词。其实小鲜肉代表的是一种新的大众娱乐消费兴起。小鲜肉们大获成功，是一部分公众审美变化的结果，而不是原因。没有这批小鲜肉，也会有下批小鲜肉涌现出来。

小鲜肉们除了“娘”这个频繁被贴的标签之外，其实并没有什么黑点。事实上，他们经常表现得很正能量。公益慈善活动他们都没少做。

说实话，作为一个直男癌患者，我对小鲜肉并不感冒。我无法理解男人为什么要化妆，但我可以理解小鲜肉是市场的产物。我对这个群体的态度是敬而远之，互不打扰。

按道理来说，“少年娘则国家娘”这个最新的黑点轮不到我来驳斥，那些山呼海啸的粉丝不是吃素的。但我还是要以局外人的身份说两句。

看到姆巴佩成为中国人的新偶像，我还是很欣慰的。足球使人谦虚，绿茵场是那些恶劣的“种族梗”的葬身之地。但是由姆巴佩联想到“少年娘则国家娘”，是用一种偏见替代另一种偏见。

“少年娘则国家娘”跟“戏子误国”论如出一辙。芯片造不出来，是因为明星工资太高。足球踢不好，是因为小鲜肉当道。我就想问一句，逻辑学得这么烂，是哪位小学老师的锅？

梁启超说“少年强则国强”是希望以少年的进取精神改造中国，并不是希望所有中国少年都练成施瓦辛格那样的硬汉。

▲《老人与海》中的“硬汉”——主人公桑地亚哥。

一个国家强大的标志，是民众的每一种兴趣都可以充分发展。足球可以有，篮球也可以有。娱乐可以有，科学也可以有。硬汉可以有，“柔汉”也可以有。没人说好莱坞的存在阻碍美国的崛起，反而大家会说好莱坞输出了美国的价值观。一个强大的国家其实也应该有强大的文化娱乐产业。

中国足球踢不好有很多原因，但没有必要让娱乐明星背锅。

责任编辑：吴金明