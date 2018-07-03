湖南39家派驻纪检组已统一更名为派驻纪检监察组

原标题：湖南省39家派驻纪检组已统一更名为派驻纪检监察组

近日，湖南省纪委省监委39家派驻纪检监察组相继挂牌，由原来的派驻纪检组统一更名为派驻纪检监察组。

根据中央、省委有关文件精神，派驻纪检监察组履行纪检、监察两项职能。派驻机构对派出机关负责，受派出机关直接领导。派驻机构按照干部管理权限和派出机关的授权，履行监督、执纪、问责和监督、调查、处置职责。驻在部门具有行业管理职能的，派驻机构可以根据授权，对驻在单位管理的行业、系统，实施党内监督和国家监察，实现党内监督和国家监察全覆盖。

“要让‘探头’更亮更管用！”省纪委省监委负责人表示，派驻纪检监察组不仅是名称变化，其职能职责和监督调查手段进一步丰富，要进一步落实全面从严治党监督责任，更好发挥“派”的权威和“驻”的优势。

来源：三湘风纪网

责任编辑：张义凌