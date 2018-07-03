原标题：北京市机动车限行尾号轮换，下周一限行3和8

9日起，北京市机动车限行尾号轮换，下周一限行3和8，一向交通压力较大的4、9限行日挪到了周二。

根据市政府发布的通告，自2018年7月9日至2018年10月7日，星期一至星期五限行机动车车牌尾号分别为：3和8、4和9、5和0、1和6、2和7。机动车车牌尾号为英文字母的按0号管理。

本市行政区域内的中央国家机关，本市各级党政机关，中央和本市所属的社会团体、事业单位和国有企业的公务用车按车牌尾号每周停驶一天（0时至24时），范围为本市行政区域内道路；本市其他机动车实施按车牌尾号工作日高峰时段区域限行交通管理措施，限行时间为7时至20时，范围为五环路以内道路（不含五环路）。

外地号牌车辆工作日早晚高峰，7时至9时，17时至20时，禁止在五环路主路、辅路及其以内道路行驶；工作日9时至17时，需遵守本市尾号限行规定，限行尾号与北京号牌车辆相同，限行范围为五环路主路、辅路及其以内道路。

交管部门介绍，随着高考和中考的结束，早高峰校园周边交通压力有所缓解，但各环路、联络线交通压力仍然突出，部分医院周边车流集中。早高峰期间，西直门北大街、肖家河桥、远通桥、东三环南路、建国门外大街等交通压力较大。近期，三〇二医院、电力医院、朝阳妇幼保健中心等部分医院周边交通压力有所增加。

晚高峰期间，学院路、北三环中路、德胜门西大街、三里河路、东三环北路等容易出现车行缓慢的情况。

此外，暑期8时至11时、14时至18时为市区旅游景点和交通场站的客流高峰。

从往年情况看，高考、中考结束至暑期，颐和园、天安门、故宫等地标性景区将迎来来京旅游的客流高峰。北京南站、北京西站、北京站、首都机场等客运场站也将迎来出京、来京旅游的小高峰，8时至11时、14时至18时旅游景点和交通场站周边交通压力较大。

近期气温持续走高，周末期间去往郊区度假村和临水景区游玩的热度随之增高，周边道路交通压力增大。

来源：北青网

责任编辑：张义凌