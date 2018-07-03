环球时报：网上的反俄文章不代表中国民意

原标题：社评：网上的反俄文章不代表中国民意

中国社交媒体上最近出现一篇激烈批评中俄关系的文章，被俄“外国媒体”网站翻译成俄文，美国之音中文网对此进行报道，宣称中国网民激烈批俄的文章受到俄罗斯关注，又把发酵带回到中国互联网上，形成围绕那篇文章一个跨国的炒作链条。

那篇文章署名“猫爪”，对俄罗斯技术做了全面的鄙视，攻击中国为了“同盟”，用中俄能源合作代替从美国购买技术是“坑中国老百姓”。该文将出过切尔诺贝利事故的俄核电技术，以及俄军机、防空导弹等军事技术贬得一钱不值，并且对中俄关系、对普京本人都进行了攻击。

这篇文章显然只反映了中国国内少数强烈反对中俄发展战略关系的人的偏激看法。那些人的基本价值倾向是膜拜西方，不理解发展中俄关系对中国的战略意义。他们最经常拿出来说事的是历史上俄国对中国的侵略，还有俄罗斯今天从西方受到的孤立，宣扬与俄罗斯发展关系对中国来说是“近墨者黑”。

但是必须指出，这种观点虽然在互联网上不时出现，获得一个特定圈子的点赞，但它们决非中国社会对当下中俄全面战略协作伙伴关系的主流认知。同在互联网上，中国人称赞俄罗斯人是“战斗民族”的声音很强大，普京总统在中国互联网上的形象总体上非常正面。

一项舆论机构所做的调查显示，中国人对俄罗斯的好感度平均分达71分（满分100分），为受访国家最高。这种好感在中俄交流的很多方面都有着自然表现，比如中国社会对这次俄罗斯举办世界杯就没有西方社会的那种杂音，对俄罗斯队的出色表现，非俄罗斯对手队的粉丝们也大多为这个东道国感到高兴。

“猫爪”的文章是极度情绪化的，也没什么专业性可言，很多内容是编造的，其政治引导目的极其明显。这不是一篇普通的网文，它是专门拿到互联网上来“斗争”的，它就是要煽动中国人的“反俄情绪”，破坏中俄关系。由于互联网是开放的，很难说这篇文章是中国大陆的偏激人士写的，还是从境外上传到互联网上的。

关于俄罗斯核电站是否安全、先进的问题，切尔诺贝利事故给相关争论留下很长的阴影。实际情况是，俄是目前世界上少有的继续推进研发、建设核电站的大国之一。它在后苏联时代出口的核电站中已经有8台机组投运，另有6台机组在建，还有大量机组已经签约或拿到订单。

此外，向中国出口的VVER机组与切尔诺贝利核电站所用机组在技术路线上是完全不同的。在中国已经运行的俄核电机组有着非常出色的安全记录，它们的综合效应一点不低于中国从西方国家进口的核电设备。

俄罗斯技术对中国一些重点科技领域向前发展发挥了积极作用，甚至是不可或缺的。它们不仅解决了我们的一些急迫现实需求，还为我们与西方公司谈判提供了筹码。那些宣称中国进口俄罗斯技术是为了照顾中俄关系的说法既无知又可笑。

值得一提的是，俄“外国媒体”网站翻译一篇中国网上的极端文章，也不代表俄舆论场就会认为那篇文章代表中国的普遍看法。各国互联网上的声音都多元、花哨，环球时报也引用过俄媒上的对华激进声音，但我们能分得清它们对俄罗斯公众有多大的代表性。

最后我们想说，“猫爪”的文章还污称中国高价购买俄石油，每桶比现在买美国石油多花近100美元，这更是偷换概念的胡说八道。我们想提醒中国公众，凡是做这种宣扬的人，他们或者对中俄能源合作缺少最基本的理解，傻乎乎的；或者他们就是别有用心的煽动者。

责任编辑：张申