这名连长破格提拔直接晋升营长:调岗多次岗岗出色

原标题：第77集团军某合成旅一连长获破格提拔，直接晋升营长

“命令：山步四营二连连长简春为山步一营营长！”6月27日下午，第77集团军某合成旅举行干部任职命令宣布大会，旅领导的话音刚落，现场立即响起热烈掌声。

排长、副指导员、师作训参谋、指导员、连长……翻开简春的履历记者看到，从基层到机关，从指导员到连长，他多次调整岗位，岗岗都干得出色。在正连职岗位上，他一干就是4年多，所在连队被战区陆军评为先进连队，2人荣立二等功。

“像将军一样思考，像士兵一样战斗。”这是简春笔记本扉页上的一句话。上任连长不久，连队接到集团军步兵特战化训练试点任务。面对全新课题，他带头研训、破解难题，带领官兵探索提出“步兵为主体、特战为补充，步兵课目训精、特战课目精训”思路，制定各项训练标准，建立训练绩效档案，积极协调训练资源，解决突出矛盾问题，高标准完成试点任务。上级组织建制连比武，连队综合排名第一，被评为“践行强军目标先进单位”。

近年来，该旅党委按照能打仗、打胜仗标准，研究出台《加强干部培养选拔10条措施》。前不久，干部转业调整，一营营长岗位空缺，旅党委向上级报请了简春越级提拔为营长的任用方案，并获得批准。据悉，今年该旅先后提拔22名军政兼优的年轻排长为连长、指导员，同时5名军事训练不达标的同志被推迟调职。（张军 郭丰宽）

来源：解放军报

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