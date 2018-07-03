国防部长魏凤和会见来访的俄陆军总司令

7月3日上午，国务委员兼国防部长魏凤和在八一大楼会见了来访的俄罗斯陆军总司令萨柳科夫。李晓伟 摄
原标题：魏凤和会见俄罗斯陆军总司令
国务委员兼国防部长魏凤和今天上午在北京八一大楼会见了来访的俄罗斯陆军总司令萨柳科夫。
魏凤和说，中俄是风雨同舟的全面战略协作伙伴，两国关系稳如泰山、牢不可破。我们要落实习近平主席与普京总统的重要共识，秉持世代友好理念和战略协作精神，拓展和深化各领域合作，推动新时代中俄关系在高水平上实现更大发展。在两国元首的关心指导下，中俄两军友好合作始终保持高水平发展的良好态势，两国陆军在人员培训、联合演训和比武竞赛等方面合作成果显著。希望双方相互坚定支持，加强全方位合作，共同应对威胁挑战，维护地区和世界和平稳定。
萨柳科夫表示，俄方高度重视发展俄中全面战略协作伙伴关系，将继续保持良好协作。俄方愿与中方一道，全面落实两国元首达成的重要共识，进一步深化务实交流合作，推动两军友好关系不断向前发展。
新浪新闻公众号
更多猛料！欢迎扫描左方二维码关注新浪新闻官方微信（xinlang-xinwen）
推荐新闻
- 【 新闻 】 中国驻美使馆发安全提示 美媒有点小感...
- 【 军事 】 出鞘：柬首相洪森为何对中国这么有感...
- 【 财经 】 湖南省委某领导暗访长沙楼市后震惊
- 【 体育 】 俄罗斯世界杯32强最终23人名单汇总
- 【 娱乐 】 高云翔需自费买电子脚铐 超距离将被捕
- 【 科技 】 HTC宣布裁员1500人：为恢复盈利
- 【 教育 】 北上广有42.3%的高中生已“完成”初恋
新浪新闻意见反馈留言板 400-690-0000 欢迎批评指正
违法和不良信息举报电话：010-62675637
举报邮箱：jubao@vip.sina.com
Copyright © 1996-2018 SINA Corporation
All Rights Reserved 新浪公司 版权所有