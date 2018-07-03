国防部长魏凤和会见来访的俄陆军总司令

7月3日上午，国务委员兼国防部长魏凤和在八一大楼会见了来访的俄罗斯陆军总司令萨柳科夫。李晓伟 摄

原标题：魏凤和会见俄罗斯陆军总司令

国务委员兼国防部长魏凤和今天上午在北京八一大楼会见了来访的俄罗斯陆军总司令萨柳科夫。

魏凤和说，中俄是风雨同舟的全面战略协作伙伴，两国关系稳如泰山、牢不可破。我们要落实习近平主席与普京总统的重要共识，秉持世代友好理念和战略协作精神，拓展和深化各领域合作，推动新时代中俄关系在高水平上实现更大发展。在两国元首的关心指导下，中俄两军友好合作始终保持高水平发展的良好态势，两国陆军在人员培训、联合演训和比武竞赛等方面合作成果显著。希望双方相互坚定支持，加强全方位合作，共同应对威胁挑战，维护地区和世界和平稳定。

萨柳科夫表示，俄方高度重视发展俄中全面战略协作伙伴关系，将继续保持良好协作。俄方愿与中方一道，全面落实两国元首达成的重要共识，进一步深化务实交流合作，推动两军友好关系不断向前发展。

责任编辑：张义凌