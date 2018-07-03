北京地下室群租整治半年调查:避过风头继续回来住

原标题：北京地下室群租整治半年调查：搬走的回来了，避过风头继续住

北京日报7月3日报道，2017年年底北京市开展的地下室群租房整治是近年来力度最大的一次，时至今日已过去半年。记者近日随机选取了东城、西城、朝阳、丰台等部分小区地下室进行走访调查，发现有些地下室群租已出现反弹苗头。

北新桥街道民安小区东杨威3号楼地下室群租房已改建为安全教育体验馆，得到有效利用。北京日报记者 孙戉 摄

搬走的租客又回来了

丰台区方庄芳城园三区15号楼地下室，是一处被分成十多个隔间的群租房，已于去年年底清理腾空。5月18日下午，记者来到此处地下室时，里面空无一人，房间均已锁上。一处挂着“北京锦绣祥瑞装饰设计工程有限公司”的房间也大门紧闭。

而6月27日上午，记者再来时，此地已灯火通明。靠南面的一个房间门敞开着，里面并排放了两张床，两名男子正躺在床上聊天。挂着“北京锦绣祥瑞装饰设计工程有限公司”牌子的房间也已开门，里面坐着四五位男子在商谈。

在出口处，记者碰到了一位穿着背上印有“方庄物业”字样工作服的男子，问其是否有地下室可租时，男子回答：“现在地下室不让住人，租不了。”“我看里面现在有人住着。”记者追问，男子回答：“他们之前就住这，现在搬回来了。”

旁边的14号楼地下一层靠东边，也有一个房间虚掩着，透过门缝，记者看到一位男子正躺在床上看电视，屋内摆满了生活用品。

同样出现反弹的还有朝阳区兴隆家园小区。6月27日上午，记者在小区16号楼看到，地下一层有两个挨着的房间亮着灯，一间放着沙发、电视，一间摆放着一张床。住在里面的一位50岁左右的妇女告诉记者，“我们今年才住过来，是公司安排的。”

21号楼地下室也有人居住，进入地下室左手第一间门敞开着，桌子上放着一台电视机，还有几张报纸、几本儿童书和儿童橡皮泥，最上面的一份报纸日期是2018年6月26日，里屋卧室门关着。记者从地下室出来，碰到一位推着车的保洁员，他说：“现在地下室都不让住人，他们应该是最近才住进去的。”

方庄芳城园三区15号楼地下室入口处的厨房已开始恢复使用。北京日报记者 孙戉 摄

避过风头继续住

除了最近搬回来的，还有一些“漏网之鱼”，避过风头继续藏身地下。

西城区白纸坊街道右内西街甲10号院，这里也曾是群租房聚集地，去年年底媒体曾报道该小区地下室已清理完毕。6月28日下午，记者在该小区看到，9号楼、10号楼、11号楼地下室确实已经人去楼空，9号楼的地下室通道还用砖墙封死了。

但8号楼地下室却是另一番景象，1~3单元地下一层类似“筒子楼”格局，中间是一个长长的通道，两边是分隔的房间。大多房间都挂着门帘，其中有两个房间开着门，里面有说话声和电视声音。“他们一直住在下面，多少年了，去年整治也没把他们清理走，不知道什么原因，有的说是分房没落实，有的说是有关系，具体不太清楚。”一位刚从楼上下来的女士说。

东直门内北新桥街道东羊管胡同5号楼地下一层，是一处自行车停车场，6月27日下午，记者进入地下室看到，里面有一家住户，一名男子正在厨房炒菜，卧室里亮着一盏微弱的红色灯，房间里摆着一张床和简单的衣柜，进门墙角桌上的电视机正开着。“说是看自行车的，一直住在里面。”一位来取自行车的女士说。

而北中街18号楼一处地下室出入口，从外面看，门已经锁上，铁门上贴着“严禁无关人员进入有限空间”的禁入标签，但下面有人又贴了一张A4大小的白纸，上面写着 “请在出门时不要反锁此门，地下室有人，会被反锁在内，引起不必要的麻烦。”落款时间是“2018年5月24日”。

东直门北中街18号楼地下室入口贴着“禁止进入”，但一张白纸上又提示地下室有人。刘桥斌 摄

防反弹就要利用好

在走访调查中，记者发现大多数腾退出来的地下室目前尚闲置中，外人出入自如，疏于管理。但也有部分地下室经整治后，采取了一些措施，改建成了便民设施、社区公共空间等，充分利用防止了群租现象的反弹。

东城区民安小区的东杨威街9号楼地下二层，也曾是一处群租聚集地，整个地下二层被分隔成了80多个小房间。记者6月27日来到此地时，整个地下二层已无人居住。地下室入口处贴着一张“地下室巡视值班表”，上面写着“两名保安轮流值班”，要求“每2小时巡视一次，禁止地下室住人。”

记者刚要出地下室，在入口处便碰到了一名前来巡视的保安，“我们这里不允许地下室再住人，每天都有人巡视，也怕外来人对里面进行破坏，或引起火灾啥的。”这位保安说。

为防反弹，东杨威街3号楼地下室原有群租房已建成了“新安守护之盾体验馆”，并已向市民免费开放。记者6月27日下午来到此地，正好碰到一批前来学习的市民，讲解员正在给他们讲解干粉灭火器的使用方法，还让他们体验“醉酒驾驶”的模拟状态。

和平门社区新壁街19号楼地下室则改造成了供社区居民免费使用的活动中心——“红墙氧吧系列之社区文化氧吧”。6月28日下午，记者顺着地下通道下去，入口处有三张乒乓球桌，一些居民正在打乒乓球，往里走是棋牌室，四位老人正在打麻将，再往里走是和平门社区回顾长廊、合唱团排练室、多媒体室等。一位正在打乒乓球的老人介绍，只要是本小区的居民，都可以来这里活动，不收费，很受老百姓欢迎，群租房的隐患也没有了。

类似的做法已成为本市积极推广的方向，并为之出台了地下室改造成为便民商业服务设施的相关优惠政策。

本市地下室整治开展过两轮“三年行动”，历时已有六七年，但每次整治过后总会出现不同程度的反弹。这在中原地产首席分析师张大伟看来，主要原因还是外来人口增长和地下室租金相对便宜所致，有市场需求，就会有人不惜冒险供应。

近期，本市相关部门相继出台地下室改造成全民商业服务设施的支持意见、租赁型职工集体宿舍的发展等办法。中央民族大学管理学院徐伟认为，这都是防止群租房卷土重来做出的有力引导，他建议，政府可以利用大数据的优势，对全市务工人员居住需求有一个较为精准的判断，对现有房源也建立台账，打造一个供需双方透明的平台，在规范管理的前提下，让资源利用最优化。

记者手记：侥幸心理可休矣

地下室群租是北京城市治理的顽疾之一，从过去的经验看，治理、反弹、再治理——已经形成了恶性循环，直到今日，地下室群租问题仍然没有彻底解决。

从调查情况看，地下室群租反弹与租赁双方尚存侥幸心理也有一定的关系。

走访调查时，特意询问了当地居民、小商小贩、小区保洁人员、门卫等人员，从询问的情况看，几乎所有人都知道“地下室不允许住人”，但当问及过一段时间是否可能时，很多人都表示这阵整治风过了，应该就可以继续住进去了。

除了租客的认识偏差，很多原先群租的地下室，目前基本还保持着原样，并没有对原有居住环境予以改造或破坏，这也为地下室群租卷土重来提供了土壤和温床。

说到底，都是侥幸心理在作祟，是对当前北京清理整治地下室群租房的大背景、北京城市发展的大方向认识不清所致。

其实，地下室产权方应该读懂政策、认清形势，尽早谋划地下室用途转型，拆除孳生反弹的温床，抢占新的商机；而基层相关工作人员在疏解整治的同时，也要加大相关政策的宣传，消除承租方的侥幸心理，这或许才能形成合力，掐灭地下室群租房反弹的苗头。

来源：北京日报

责任编辑：吴金明