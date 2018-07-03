中国姐妹在日遇害案开审 日籍嫌疑人拒绝认罪(图)

被告岩崎龙也（40岁）

原标题：中国姐妹在日遇害案开审 日本男子拒绝认罪（图）

海外网7月3日电 2017年7月，一对来自中国姐妹花的遗体在山林中被发现，遗体当时被装在旅行箱中。一名日本男子随后因涉嫌杀人、弃尸等罪名被捕。当地时间7月3日，日本横滨地方法院对此案进行首次公审，被告岩崎龙也（40岁）一方否认全部起诉内容，称只是“帮了这对姐妹一个忙”，其辩护律师也主张其无罪。

日本横滨地方法院公审现场

综合《日本经济新闻》、雅虎新闻等媒体报道，公审一开始先由日本检方做陈述。检方称，被告岩崎频繁出入两姐妹工作的餐馆，对两人中的姐姐陈宝兰抱有好感。然而，被告却在和陈宝兰发生纠纷后产生了不满，并在心中涌起了杀意。检方认为，岩崎不仅杀害了陈宝兰，还将其妹妹陈宝珍一同杀害，反映出了他早已定好了计划，有着明确的杀人企图。此外，检方表示通过调查，发现了被告曾用手机搜索如何遗弃尸体的方法。

然而，岩崎的辩护律师却表示被告当时和陈宝兰正在交往中，并没有杀人动机。被告方还称“因为陈宝兰的留日签证已经到期，为了继续留在日本想到了‘伪装失踪’，并在随后自行进入了旅行箱内。被告人所做的就是把箱子带到被要求的地点，提供了一些帮助，与整件（杀人弃尸）事件无关。”

遇害的中国姐妹花

起诉书中写到，2017年7月6日，当时25岁的和陈宝兰和22岁的陈宝珍在其居住的公寓内被杀害，遗体随后被装在行李箱里运出，在7日被遗弃在神奈川一处山林中。8月早些时候，日本警方先后以涉嫌非法拘禁罪、遗弃尸体罪和杀人罪逮捕了犯罪嫌疑人岩崎龙也。

8月8日下午，两姐妹的葬礼在日本横滨市举行。她们的父亲及亲友也到场进行最后的告别。据日本FNN电视台报道，遇难姐妹的父亲在接受采访时痛苦地表示：“她们从中国来到日本的时候还是活力满满的样子，现在却要以这样的方式回家，我感到很不甘心。2个女儿就这样轻易地被人杀害，我不甘心。”

据悉，此案将于2018年7月11日结束审理，预计将在20日宣判。（海外网 张霓）

责任编辑：张义凌